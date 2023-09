Anoche fue un día crítico en la casa de Gran Hermano VIP. Cuatro concursantes se enfrentaban a la posibilidad de salvación como parte de la segunda edición de 'GH VIP. Límite 48 horas'. Los nominados eran: Álex Caniggia, Karina, Luca Dazi y Zeus Montiel.

GH ha vuelto a Telecinco con energías renovadas. De momento, el formato ha calado entre el público con personajes de todas las edades que prometen dar juego hasta la final y que ya han empezado a estrechar lazos entre ellos.

"Gran Hermano VIP" es una versión de lujo del formato original de "Gran Hermano", donde un grupo de famosos convive en una casa especialmente diseñada para el programa durante varias semanas. Al igual que en la versión estándar, las cámaras graban constantemente las actividades de los participantes, lo que brinda a los espectadores una visión sin precedentes de la vida cotidiana de sus celebridades favoritas.

La principal atracción de GH VIP radica en la posibilidad de ver a personas conocidas en situaciones de convivencia que pueden generar todo tipo de conflictos, amistades, romances y desacuerdos. Además, los concursantes se someten a desafíos y pruebas que ponen a prueba su resistencia física y emocional, lo que añade un elemento de competencia al programa.

Desde su primera edición en 2015, "Gran Hermano VIP España" ha sido un rotundo éxito en términos de audiencia y ha generado numerosas conversaciones en los medios de comunicación y las redes sociales. La participación de celebridades conocidas y carismáticas, junto con la dinámica única del programa, ha convertido cada temporada en un evento televisivo imperdible.

Karina se reunirá con su familia

Este jueves los dos nominados restantes se enfrentarán a la expulsión y uno de ellos tendrá que abandonar la casa de Guadalix. Marta Flitch entró en directo y conectó con los cuatro nominados para dar el nombre de los dos que se iban a librar.

Karina aprovechó la tensión del momento para enviar un emotivo mensaje que sonó a despedida. "Mi ilusión y mi misión ha sido venir para animar a la gente mayor", expresó la concursante, que quiso dejar claro que, a pesar de ser mayor, los mayores siguen valiendo: "Por ser mayores no somos inútiles y servimos para mucho todavía".

"No pasa nada si me voy la primera. Me iré feliz y llena de verdad de amor en el corazón", dijo Karina. Sin embargo, un rato después descubriría que su nombre no estará entre los dos nominados del jueves.

Zeus fue el otro seleccionado para librarse de la expulsión, así que los dos nominados que se jugarán la expulsión serán Álex Caniggia y Luca Dazi.