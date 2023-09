La experiencia en la casa de Gran Hermano no es algo fácil de aguantar para todos los concursantes. Hay quienes llevan mejor la convivencia y sobrellevan la experiencia de estar frente a una cámara las 24 horas del día, aunque está claro que no es apto para todos los públicos.

GH ha vuelto a Telecinco con energías renovadas. De momento, el formato ha calado entre el público con personajes de todas las edades que prometen dar juego hasta la final y que ya han empezado a estrechar lazos entre ellos. "Gran Hermano VIP" es una versión de lujo del formato original de "Gran Hermano", donde un grupo de famosos convive en una casa especialmente diseñada para el programa durante varias semanas. Una conviviencia que no está exenta de polémicas.

Tras un comentario de Luca Dazi hacia Albert Infante en una discusión en 'Gran Hermano VIP', Marta Flich lanzaba un rotundo comunicado de parte de la organización del programa defendiendo "la diversidad".

"En 'Gran Hermano VIP' abrazamos la diversidad, como lo hemos demostrado siempre a lo largo de la historia de 'Gran Hermano'. Es la casa de todos. De todos. No permitimos ningún discurso tránsfobo ni que implique ningún otro tipo de discriminación", decía la presentadora.

Sus palabras venían tras haber aclarado con los concursantes qué es lo que sucedió. En la tensión del momento, Luca se había referido a Albert como "chico-chica". O eso es lo que creía Albert ya que después entendió y creyó la explicación de Luca. "Lo viví como un ataque pero después él me aclaró que se refirió a mí y a Laura. No creo que mienta en esto", aseguró Albert Infante en la gala. Su compañero reconfirmó sus palabras: "En estos momentos yo estaba muy nervioso, muy alterado. Recuerdo que en ese contexto me referí a Albert y Laura pero en ningún momento lo dije con la intención de atacar su sexualidad", prometió Luca Dazi.

Karina no puede más

Karina está siendo una de las concursantes revelación del programa. La cantante ha llegado a la casa para ganarse el cariño de sus compañeros y del público con sus ocurrencias y su manera de ser. Sin embargo, parece que la edad le está pasando algo de factura y no está pudiendo disfrutar de la experiencia al cien por cien.

Luca se acercó a la concursante para preguntarle cómo se encontraba y si se quería ir, a lo que la concursante respondió que no. "Hombre, quererme ir, no, lo que pasa es que me veo limitada".

La razón por la que Karina se siente así en el programa, explica, es por sus piernas y sus pies. Eso sí, quiso dejar claro que no tenía intención de marcharse: "Yo estoy muy a gusto".