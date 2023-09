Marta Riesco se ha convertido en noticia por los rumores de reconciliación con Antonio David Flores que han surgido en redes sociales en los últimos días. Cinco meses después de su ruptura, la pareja habría decidido darse una nueva oportunidad, dejando a los seguidores de la reportera sin palabras ahora que había recuperado la sonrisa y estaba disfrutando de la soltería disfrutando de citas con algunos pretendientes, como ella misma ha contado ilusionada con la naturalidad que la caracteriza.

Rumores de acercamiento a los que Marta no ha tardado en reaccionar, negando con rotundidad su 'reencuentro' con el ex de Rocío Carrasco: "Es totalmente falso, falsísimo. No entiendo a la gente, las cosas que se inventan, falso" ha asegurado molesta, dejando claro que no mantiene "ningún contacto, cero" con Antonio David.

"Está roto por completo, completísimo" sentencia, preguntándose por qué ahora que está "gozando y viviendo la vida" ha surgido este rumor; "cada cierto tiempo me buscan las cosquillas y dicen vamos a hacer saltar a Marta, pero estoy zen" advierte, dejando entrever que quienes buscan que estalle por su falsa reconciliación con el padre de Rocío Flores no lo van a conseguir.

Y es como confiesa, "ahora ya sí tengo ganas de enamorarme. Soy una mujer soltera, joven, que me lo estoy pasando bien". Por delante, numerosos planes de futuro, como su decisión de congelar sus óvulos para cuando decida ser madre el día de mañana: "No estoy embarazada, me los voy a congelar para tenerlos ahí porque me lo dijo Ana Rosa y Lara Álvarez y las he hecho caso. Ya pensándolo digo 'me los voy a congelar' porque viendo cómo está el mercado... para pasarlo bien está bien pero para otras cosas está muy mal" bromea, convencida de que si Tamara Falcó se ha casado y está a punto de quedarse embarazada "yo no pierdo la esperanza".

La influencer está volcada con la actividad física. Entrenamiento con "Adri" dentro de su denominada "Operación buenorra"·, tardes de boxeo. Riesco quiere ponerse en forma y lo está demostrando. Eso sí, lo que no pierde jamás la reportera es el sentido del humor. Algo que, sin duda, engancha a sus más de 190.000 seguidores en Instagram. La influencer saber cómo divertir a los suyos y no se corta, a diferencia de otras personas que se labran una carrera en Instagram, de demostrar sus errores o reírse de si misma.

Es lo que ha ocurrido en uno de los últimos stories que ha colgado en sus redes sociales. En ella afirma que "se ha quedado encerrada" en el baño del gimnasio donde va a entrenar. "Eso antes en mi claustrofobia habría sido la muerte en vida", confesaba entre risas.