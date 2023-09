Óscar ya ha demostrado de lo que es capaz. Pese a ser su segundo programa, el concursante ha dejado claro en La Pista que es un rival de altura y que ha llegado a Pasapalabra dispuesto a dar toda la guerra posible a Moisés.

Tal es la ambición del recién llegado que, pese a ser todavía su tercera participación en El Rosco, ha firmado un juego espectacular.

El público se ha mostrado muy claro con el devenir de los acontecimientos en el concurso presentado por Roberto Leal. "Claramente, se querían cargar a Fer por no llegar a 23 y ahora ya no quieren que alguien gane a Moisés". "A mí me gustaba Fer, por lo tanto me voy a quedar con Oscar, sabe mucho, por lo que he podido apreciar." "Óscar se llevará el bote. Tiene mucha experiencia en estos programas", sentenciaban los concursantes.

De momento el juego continúa y hoy ha habido un nuevo duelo de lo más interesante. El día antes, Óscar se proclamó ganador, por lo que Moisés llegaba de la silla azul dispuesto a recuperar su hegemonía y trata de conquistar el bote de 910.000 euros. Óscar terminaba la primera vuelta con solos tres palabras pendientes y ningún fallo, mientras que Moisés mostraba algunas dudas con 17 aciertos y 43 segundos por delante y sin fallos. Tras acertar el metacrilato de la "M", no conseguía adivinar la "S" y dejaba pasar el tiempo para plantarse con 23 aciertos. En su turno, Moiés fallaba precisamente la "M" y acumulaba su primer fallo. Luego, ha venido el fallo definitivo. "Con la "R", apellido del arzobispo que realizaba esculturas de San Gerónimo y San Ambrosio en la parroquia San Ginés de Madrid". "Moisés respondía Roldán, pero la respuesta correcta era Rudiez.

Finalmente, tras un duelo espectacular Óscar se ha impuesto en el rosco por lo que Moisés deberávolverr a la silla azul y luchar por su permanencia en el programa. Parece que tras la salida de Fer y la llegad ade Oscar, ahora es Moisés el que se está conviritendo en ausidio de esta temible silla.

Pasapalabra es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó hace varios meses a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez. Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada. No en vano tener tanto ese programa como El Hormiguero ha hecho que las noticias de Vicente Valleés que se emiten antes y después de estos programas de tanto éxito sean lo más visto del día.

A lo largo de los años, "Pasapalabra" ha enfrentado desafíos legales y controversias. Uno de los casos más notorios fue la disputa sobre la propiedad de la marca y el formato del programa, que involucró a varios canales de televisión y se prolongó durante años. A pesar de estos desafíos, el programa ha seguido adelante y ha mantenido su estatus como uno de los concursos más populares en España.

A medida que "Pasapalabra" continúa su legado en la televisión española, su fórmula exitosa sigue siendo una apuesta segura para las audiencias. Sin embargo, el programa también ha evolucionado con los tiempos, incorporando elementos digitales y de redes sociales para mantenerse relevante para las generaciones más jóvenes.