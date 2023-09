Este miércoles se estrena en TVE "La Plaza", el magazine presentado por Jordi González que contará con Terelu Campos como colaboradora estrella. Terelu, que hará doblete en la cadena pública, ha hablado sobre su esperado regreso: "Estás rota por dentro".

Terelu es hija de la recientemente fallecida María Teresa Campos, que era una presentadora y personalidad televisiva española que ha estado en la televisión durante más de cinco décadas. Conocida por su carisma y su estilo de presentación único, ha sido una de las personalidades más influyentes y queridas en la televisión española.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa comenzó su carrera en la televisión en la década de 1960. Desde entonces, ha presentado numerosos programas y ha sido una de las caras más visibles de la televisión española. Durante su carrera, ha presentado programas de variedades, talk shows, programas de entretenimiento y programas de noticias.

María Teresa era conocida por su estilo de presentación cálido y acogedor, que ha sido muy popular con el público español. Era una presentadora que escuchaba atentamente a sus invitados y les brindaba un espacio seguro para hablar de sus experiencias y opiniones. Además, era conocida por su sentido del humor y su habilidad para hacer reír a su audiencia.

A lo largo de su carrera, María Teresa recibió numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la televisión. En 2006, fue galardonada con el premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, recibió el premio TP de Oro a toda una vida.

Además de su trabajo en la televisión, María Teresa también era conocida por su compromiso con diversas causas sociales y políticas. Era una defensora de los derechos de las mujeres y ha hablado en contra de la discriminación de género. También trabajó con organizaciones benéficas que ayudan a personas con discapacidad y apoyó a iniciativas que luchan contra el cáncer.

María Teresa era también una mujer muy querida y respetada por su familia y amigos. A pesar de su éxito y su influencia en la televisión española, María Teresa siempre mantuvo su humildad y su autenticidad. Era un ejemplo para muchos de cómo combinar éxito y pasión con gratitud y humildad.

Estela

Sus hijas Terelu y Carmen siguen su estela, cada una con sus proyectos televisivos. En el caso de Terelu, y tras la cancelación de Sálvame, ha encontrado su sitio en TVE donde trabajará como colaboradora en "La Plaza" y "Mañaneros". Su estreno en la cadena pública tendrá lugar este miércoles y por ello, la hija de María Teresa Campos ha hecho una publicación en su perfil de Instagram donde asegura que "vuelvo a la casa q me vio nacer. Allí tuve la oportunidad de trabajar con los más grandes Jesús Hermida y MI MADRE. Aún no sé cómo lo voy a poder gestionar pero sé q debo hacerlo porque ella estaría muy contenta de mi vuelta a TVE y al trabajo tan necesario para mantener tu mente ocupada cuando estás rota por dentro . Espero q me acompañéis en mi regreso".

Seguro que muchos estarán atentos para ver cómo ha sido este esperado regreso.