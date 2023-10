El pasado viernes, Nuria Fergó y su pareja, Juan Pablo Lauro, anunciaban su compromiso matrimonial por redes sociales. Con una espectacular imagen con la Torre Eiffel de fondo, la malagueña compartía con sus seguidores el momento en el que el argentino le pedía matrimonio... y, por supuesto, su respuesta.

No cabe duda de que la pareja está viviendo uno de los momentos más especiales de su relación, así nos lo demostraron este sábado en el aniversario de Disney, cuando posaban en el photocall derrochando amor.

Minutos más tarde del posado, Nuria y Juan Pablo nos confesaban cómo se encontraban tras anunciar su compromiso. La cantante nos desvelaba que había sido "como lo he contado en redes" ya que "no me lo esperaba" y confirmaba que "me ha gustado mucho, muy bonita no me lo esperaba y la verdad que me emocioné lo normal obvio. No tenía pensado volver a casarme".

Además, ambos nos comentaban lo importante que es que sus respectivos hijos irán a la boda: "Los más felices, los hijos, lo más importante es que estamos todos sanitos y felices, la prioridad son los hijos y todo lo demás se arregla siempre por la salud y el bienestar de los niños".

Eso sí, se sorprendían cuando les comunicaban que Irene Villa -que también está comprometida con su pareja- estaría dispuesta asistir como invitada a su boda: "pues muy bien todo, fenomenal todo, bien", explicaba Juan Pablo.

Por último, le preguntábamos a Nuria si cree que su caso será similar al de su compañera Chenoa, y habrá polémica por las invitaciones a los compañeros de 'Operación Triunfo', ella responde: "No, yo soy muy tranquila ya me conoces, no sé todavía si voy a invitar o no a alguno es que no he pensado en eso".