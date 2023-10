La emisión de este domingo de Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García, tuvo una nota triste tras el "susto" que vivió un colaborador del programa, que acabó con una rotura de peroné. El accidente pilló por sorpresa al resto de compañeros del programa.

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Colaboradores

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, entre ellos Aurelio Manzano, que tuvo un percance cuando se encontraba en Ibiza. El colaborador se rompió el peroné, pero eso no evitó que siguiese disfrutando de sus vacaciones en la isla bonita. Tampoco se quedó de baja, ya que acudió este domingo a su puesto en el programa.

Ya en el plató, hablando con sus compañeros, el colaborador aseguró que el mayor miedo que tenía era "si me tenía que operar, pero el médico me ha dicho que de momento no tendré que hacerlo".