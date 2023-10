La octava edición de 'GH VIP' logró coger aire en la noche del domingo con la emisión de su tercer debate. El programa presentado por Ion Aramendi, que mostró los vídeos sobre el polémico abandono de Oriana, creció más de dos puntos y lideró su franja de emisión con un 13% de cuota de pantalla y 1.090.000 espectadores.

Karina está en boca de todos después de sus polémicas nominaciones durante la gala del pasado jueves en ‘GH VIP’. La concursante dejó a todos con la boca abierta al nominar con tres puntos a Laura Bozzo, dos puntos a Álex Caniggia y con un punto a Luitingo, algo que no sentó nada bien a los afectados debido a que eran sus mayores apoyos dentro de la casa.

Ahora, la cantante está sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de su decisión y está notando poco a poco cómo, los que eran sus amigos dentro de la casa, le están haciendo un gran vacío.

‘’Las personas que nominé están muy molestas conmigo, pasan, no me hablan y es muy duro. Yo no he estado conviviendo con unas personas tan ilógicas’’, comienza explicando Karina en el confesionario.

Visiblemente afectada, Karina desvela cómo lo está pasando: ‘’Estoy pasándolo desde el jueves un poquito mal, no podré aguantar la situación de vacío que me hacen, quitando a Javier y a Gustavo, poco más’’.

La concursante, entre lágrimas, muestra su desesperación ante la situación: ‘’Me supera, de verdad, tanta vuelta a unas nominaciones. Parece que he matado a alguien, están haciendo conmigo un martirio. Por favor, que me dejen ya de machacar con las nominaciones, por favor, que ya ha pasado el jueves. No he hecho nada malo’’.

Momentos Memorables

A lo largo de las ediciones de "Gran Hermano VIP", se han producido numerosos momentos memorables que han quedado grabados en la memoria de los espectadores. Desde romances apasionados hasta acaloradas discusiones, el programa ha ofrecido una amplia gama de emociones y experiencias para el público. Además, la participación de personalidades conocidas ha generado interés adicional, ya que los espectadores han tenido la oportunidad de ver un lado más humano y auténtico de sus celebridades favoritas.

Sin embargo, esta nueva temporada no está funcionando tan bien como se esperaba. Por eso, la cadena ha decidido cancelar la gala del martes de GHVIP, manteniendo el debate del domingo y la gala de jueves. Además, de lunes a miércoles emitirá los resúmenes de GHVIP tras los informativos con la incorporación de Lara Álvarez.

¿Y qué va a emitir Telecinco en lugar de Gran Hermano VIP? Pues para este martes hay programado cine, concretamente Fast and Furious, con lo que intentaran mejorar sus datos.