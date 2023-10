La crisis de audiencias que vive Telecinco ya se ha llevado por delante su primera víctima, Cuentos Chinos, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez que ha sido cancelado de forma fulminante sin permitir siquiera que su presentador se despida de la audiencia.

Las bajas audeincias han sido clave en el repetnino adiós del programa, que no ha durado ni un mes en antena. el propio Jorge Javier ha querido despedirese de la audiencia a través de un comunicado que ha publicado en sus redes sociales.

"Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera, Wyoming y, por supuesto, a todo el elenco de Cuatro Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda".

Y entonces, ¿cuál es el futuro de Jorge Javier? Por lo pronto, su contrato con Mediaset expira el año 2025, según anunciaba él mismo en el programa ‘La tarda de Catalunya Ràdio’, que presenta y dirige Elisenda Carod.

Jorge Javier Vázquez es un presentador de televisión y comunicador español ampliamente reconocido en la industria del entretenimiento en España. Nacido el 25 de enero de 1970 en Badalona, Barcelona, se ha destacado por su versatilidad, carisma y habilidades comunicativas a lo largo de su carrera en los medios de comunicación.

Jorge Javier Vázquez comenzó su carrera en el mundo de la televisión en la década de 1990, trabajando en programas de diferentes géneros, aunque entre los más destacados está su trabajo como colaborador de Ana Rosa Quintana en Sabor a ti, el magazine que presentaba en las tardes de Antena 3 antes de dar el salto a las mañanas para convertirse en su reina. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó cuando se convirtió en presentador del popular programa de crónica social "Aquí hay tomate" en 2003. Su estilo afable y su capacidad para abordar temas polémicos lo hicieron muy querido por el público, y el programa se convirtió en un éxito.

A lo largo de los años, Jorge Javier ha participado en una amplia variedad de programas de televisión, incluyendo talk shows, realities y programas de entretenimiento. Su versatilidad le ha permitido adaptarse a diferentes formatos, y su capacidad para conectar con la audiencia lo ha convertido en uno de los presentadores más respetados de España.