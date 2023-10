Marta Riesco tiene una nueva ilusión. La influencer continúa con su frenética actividad en las redes sociales, y ha demostrado que está dispuesta a contarlo casi todo de su vida en las mismas. Necesita informar, comunicar, opinar y, como no, también presumir de vez en cuando. Sentirse escuchada por sus seguidores. Pero lo cierto es que a la que fuera reportera y periodista de Telecinco, y exnovia de Antonio David Flores, le da igual ya el qué dirán y el debate que puedan generar sus palabras.

Marta Riesco está demostrando que no se piensa cortar a la hora de narrar, con la gracia que tiene, sus vivencias e historias. Ahora, la creadora de contenido se encuentra inmersa en la rutina, aunque esto no le impide disfrutar y darse la oportunidad de conocer nuevas pasiones.

"El rey de los culebrones"

Sin embargo, lo interesante vino después. Marta Riesco advirtió a sus seguidores que "no estaban preparados para lo que venía". Arreglada con un vestido de color negro, la influencer lanzó la bomba bajo el titular "el rey de los salseos".

"Resulta que una seguidora me escribió y me dijo que había escrito a este chico en un directo diciendo que quien le pegaba era yo", introdujo la comunicadora. Y como ella está en "modo sí a todo", para "seguir con el cachondeo" decidió meterse en el directo de este chico "para que la tuviera ubicada".

En resumen, contó Riesco que tuvo una "pseudo cita a ciegas" con Alejandro Bernardos, ex participante de La Isla de las Tentaciones en un restaurante de lujo. Riesco aclaró que no era una cita porque no se conocían, sino que se iban a echar unas risas.

"Mi vida es ahora mismo como un capítulo tras otro de Sexo en Nueva York", comentó. A estas historias le siguieron una serie de vídeos con Alejandor apra demostrar que, efectivamente, era cierto que estaban cenando juntos.

Restaurantes de lujo

La reportera tiene una vida social muy activa, en la que disfruta de eventos y de restaurantes exclusivos distribuidos por la capital. En una de sus últimas visita, Riesco ha acudido a na terraza en el Teatro Real de Madrid, frente a la Plaza de Oriente. Un luegar de ensueño donde ha disfrutado de una comida única. Además, en un momento que ha acudido al bañi, ha confesado a sus followers que le "dan ganas de llorar con lo bonito que es todo esto". "Es el sitio más bonito que he estado nunca", confesaba emocionada por su visita.