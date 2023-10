La octava edición de 'GH VIP' logró coger aire en la noche del domingo con la emisión de su tercer debate. El programa presentado por Ion Aramendi, que mostró los vídeos sobre el polémico abandono de Oriana, creció más de dos puntos y lideró su franja de emisión con un 13% de cuota de pantalla y 1.090.000 espectadores.

"Gran Hermano VIP" es una versión de lujo del formato original de "Gran Hermano", donde un grupo de famosos convive en una casa especialmente diseñada para el programa durante varias semanas. Al igual que en la versión estándar, las cámaras graban constantemente las actividades de los participantes, lo que brinda a los espectadores una visión sin precedentes de la vida cotidiana de sus celebridades favoritas.

La principal atracción de "Gran Hermano VIP" radica en la posibilidad de ver a personas conocidas en situaciones de convivencia que pueden generar todo tipo de conflictos, amistades, romances y desacuerdos. Además, los concursantes se someten a desafíos y pruebas que ponen a prueba su resistencia física y emocional, lo que añade un elemento de competencia al programa.

Irene Rosales participa en Gran Hermano

Jessica Bueno salió como una de las seis nominadas en la pasada gala de 'Gran Hermano VIP', la concursante estaba ante la decisión de la audiencia esta semana, hasta el debate, en el que ha sido salvada al estar entre las menos votadas.

Ella se ha mostrado muy contenta y aliviada al saber que ya no está en peligro en esta nominación. Además, ha habido una reacción que ha llamado la atención en la redes sociales y ha sido la de Irene Rosales, que ha participado de forma indirecta en el ebate de Gran Hermano VIP.

"Me alegro mucho por la salvación de Jessica Bueno, se de una personita que estará muy contento. Ojalá y llegue a la final para que disfrute de la bonita experiencia que es vivir 'Gran Hermano VIP' y por la que se que ... (icono de niño) estará muy orgulloso", ha escrito Irene Rosales en su perfil de Instagram en la que ha añadido una fotografía de Jessica Bueno dentro de la casa de guadalix.

Irene Rosales ha mostrado su alegría ante su salvación, como también lo ha hecho en el momento de escuchar su nombre como salvada la propia Jessica: ''Muchas gracias, de verdad, me hace mucha ilusión seguir aquí. No sé que decir, estoy muy nerviosa, me he quitado un peso de encima y creo que estoy mucho más ilusionada que el día que entré. Con más ganas, lo voy a vivir con más ganas, gracias por esta oportunidad y por poder seguir aquí''.