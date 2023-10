Parece que Gran Hermano VIP no está calando tanto entre el público. La tercera gala tuvo una caída de audiencia al 11,6%, 825.000 espectadores y se colocó en la tercera posición. Por delante, Joaquín, el novato -en segunda posición-, y Masterchef, que reinó con un 15,7% de cuota y 1.144.000 espectadores en su franja de emisión.

Hace unos días, Telecinco tambuiñén sorrpendía con la repetnina cancelación de Cuentos chinos, el porgrama de las noches de Jorge Javier. ¿El motivo? Los bajos datos de audiencia del espacio de entrevistas y reportajes. Jorge Javier bajó del 7% de share los primeros día y apenas logró remontar llegando a niveles de 5,8%. Por todo ello, la cadena Mediaset optó por sustituir el espacio de Jorge Javier por un programa resumen de Gran Hermano presentado por Lara Álvarez. El programa adicional empieza después del informativo de las nueve y precede en emisión a la oferta de prime time de la cadena.

A pesar de los datos de audiencia, Gran Hermano sigue ocupando una amplia franja horaria en la programación de Telecinco. Sin embargo, la cancelación de Cuentos Chinos ha traído un cambio de parrilla que dejará fuera de la programación el martes a 'GH VIP: Límite 48 horas'. En su lugar se emitirá GH VIP, Última hora, y una película.

¿Qué ha pasado con la audiencia? Parece que el cambio de programa le ha ido bien a la cadena, aunque tampoco han sido resultado destacados. El espacio de Lara Álvarez cosechó un 7,4% de audiencia, una cifra que mejora notablemnete el mejor dato que tuvo Cuentos chinos. No obstabnte, aun le queda muhco a Mediaset para volver a alcanzar un puesto destacado en el access.

Lara Álvarez no esconde que en los últimos años no lo ha pasado bien. Tras varias ediciones de Supervivientes, que le exigían estar muchos meses fuera, tuvo que echar el freno por salud. La periodista asturiana ha reconocido que “tachaba los días para volver como si estuviera en la cárcel” en el podcast de Podimo “La casa de mi vecina”, que conduce Nagore Robles.

Álvarez lleva 18 años en la televisión y el camino no ha sido fácil. “Yo venía de Gijón, me acuerdo de la primera vez que cogí el Metro; me pasé dos paradas porque no encontré el botón de abrir. No es que Gijón sea un pueblo, pero venía de mi tierra, de estar en casa, arropada y en familia”, recuerda. Tenía 19 años y confiesa que tiró un poco “de inconsciencia” para afrontar tantos cambios y comenzar con su carrera profesional. “Dejé de visitar a mis padres los primeros meses de carrera porque se me hacía muy complicado volver a Madrid”, rememora.

Las puertas de la televisión se las abrió Nieves Herrero. “Tuvo una confianza absoluta; esa mujer me empujó a pelear”, confiesa. Defiende que es esencial el apoyo entre mujeres y rodearse de las mejores.

La clave del éxito en televisión la tiene clara: hay que ser honesto. Es algo que ha aprendido de Jorge Javier Vázquez y que trata de aportar, tanto dentro como fuera de cámaras.