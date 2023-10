Es innegable. La suerte sonríe en el amor a los concursantes de la recordadísima primera edición de 'Operación Triunfo'. Chenoa está felizmente casada con Miguel Sánchez Encinas, David Bisbal no puede estar más enamorado de Rosanna Zanetti, David Bustamante ha encontrado la estabilidad al lado de Yana Olina y Nuria Fergó está a punto de pasar por el altar con Juan Pablo Lauro después de un año de discreta relación.

Así lo anunciaba hace unos días la de Nerja en redes sociales, revelando que fue en la Torre Eiffel durante una romántica escapada a París cuando el exmarido de Irene Villa le pidió matrimonio. Una gran noticia sobre la que se ha pronunciado su compañera Rosa López, para la que también suenan campanas de boda con Iñaki García después de 4 años de amor.

Con la sinceridad que en más de una ocasión le ha traído algún que otro disgusto, la artista confiesa que se ha enterado del enlace de Nuria Fergó por Instagram en lugar de por ella: "Ah sí, lo vi por redes. Ya está. Nos enteramos por las redes". "Yo que me alegro. Nuri, un besito. Felicidades mi niña" ha dicho a su amiga mirando a cámara, reconociendo que todavía no le ha dado la enhorabuena a pesar de que hace días que se enteró de la gran noticia. "Hoy en día te enteras tan rápido y pasa tan rápido la información que le tengo que escribir, no le he escrito. Nuri, un besito, preciosa mía, felicidades" ha repetido.

Confesando que se pone "nerviosa" y no sabe "ni qué te voy a contestar", Rosa ha asegurado que si su compañera la invita a su boda "si pudiera está claro que vamos, claro". "Sería muy chulo y muy bonito un reencuentro de todos" afirma, admitiendo que aunque le parece "imposible" que todos los triunfitos vayan a la boda, a ella le gustaría estar presente.

Por si acaso Nuria decide no invitarla, la de Granada le manda un mensaje: "Podíamos ir unos cuantos la verdad, pero si no vamos, la queremos igual. Si sea por lo que sea no estamos ahí, estamos de corazón". "Nos hemos alegrado mucho cuando vimos la noticia en redes sociales y un besito, Nuri. Que seas muy feliz, que es lo más importante" ha vuelto a felicitarla.

Parece que por el momento será el único 'sí quiero' protagonizado por algún triunfito, ya que la ganadora de la primera edición de OT ha dejado claro que ella no se casa con Iñaki a pesar de lo enamoradísima que está: "Eso es fake, eso es fake. Como soy un desastre, hice así a lo Beyoncé con un anillo que me regaló mi chico porque hacíamos el primer concierto de gira acústico. Me regaló un anillo para relajarme, pero claro, yo hice así y despisté al personal". "No me caso. Amor para cien vidas, yo para toda la vida Iñaki, pero boda de momento no" confiesa.