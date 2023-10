La familia Matamoros puedes estar de enhorabuena.

Anita, la hija del colaborador Kiko Matamoros ha entrado en la lista firbes como unade las 100 mejore sinfluencers de España. "Hace más de 8 años que empecé en Youtube y desde entonces he intentado hacerme un hueco en este sector que pocos valoran y muchos anhelan. Hay un momento, como hoy, en el que todo eso pasa a un segundo plano. Cuando hay un reconocimiento a nuestro trabajo, cuando por fin un medio de este calibre entiende que detrás de un influencer hay autoproducciones, intentos de ser creativos, un equipo de personal humano y sobre todo lo que hay es una vida hipotecada al público, que creedme, eso sí que no es tan guay. A todos los que habéis crecido conmigo aquí, los que habéis visto más allá de un apellido, a los que me habéis dado la oportunidad de conocernos, gracias de corazón. Hoy es uno de esos días en los que todo, absolutamente todo lo vivido, merece la pena. Queda todavía mucho camino, muchos proyectos y lo más importante, muchas ganas de evolucionar y crecer, a vuestro lado siempre".

La prestigiosa revista acaba de publicar su listado anual premiando a los mejores creadores de contenido y la benjamina del clan presume con orgullo de este importante hito en su carrera.

La hija pequeña de Makoke, que solo en su cuenta de Instagram tiene más de 700 mil seguidores, ha sido reconocida por “convertir la exposición en una exitosa carrera". Definida por Forbes como una “influencer de Instagram y perteneciente a un famoso clan televisivo (…), “comenzó compartiendo su vida en 2013 y, gracias a su dedicación, ha establecido colaboraciones con reconocidas marcas”.

Una buena noticia que llega días después de que Anita sufirera un revés en París. La influencer se encontraba celebrando la Semana de la Moda en París, aunque sus planes se truncaron con una visita al hospital que para nada estaba planeada. La hija de Kiko Matamoros y Makoke iba de camino hacia el museo Louvre cuando se dio cuenta de que "era absurdo". Y esque la influencer se torció el tobillo andando por la calle. Así lo contaba la influencer a través de su cuenta de Instagram, donde comentaba que el inconveniente le había producido un esguince.