Ana Obregón, una de las figuras más icónicas de la televisión española, ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento a lo largo de su extensa carrera. Actriz, presentadora, científica y personalidad televisiva, Ana es una de esas personas que ha logrado destacar en diversos campos, convirtiéndose en un verdadero símbolo de la cultura pop en España.

La vida de Ana no ha estado exenta de desafíos personales, incluida la pérdida de su hijo Álex Lequio en 2020 debido a un cáncer. Su valentía y determinación para superar esta trágica pérdida conmovieron a España y demostraron una vez más su fuerza y resiliencia.

Hoy en día, Ana Obregón sigue siendo una figura influyente en la cultura española. Su legado en la televisión, el cine, el teatro y la ciencia la convierte en una verdadera leyenda. Su habilidad para reinventarse a lo largo de los años y su carácter carismático la mantienen en el corazón de sus seguidores y en la historia de la televisión española. Ana Obregón no solo es una actriz, es un símbolo de la pasión, el talento y la perseverancia en el mundo del espectáculo.

Seis meses han pasado desde que Anita, la hija póstuma de Aless Lequio, le "devolvió la vida" a Ana Obregón. La presentadora siente "paz" desde que consiguió "ese milagro deseado desde la eternidad", la última voluntad de su hijo Aless de traer un hijo suyo al mundo. La presentadora siente que debe compartir su alegría, ya que sus seguidores la han acompañado durante años en su dolor por el duelo de su hijo. "Publicar fotos de tu hija-nieta no va en contra de la defensa de un menor", aclaraba ella misma ante las críticas por la exposición de la recién nacida. A lo largo de estos últimos meses se ha hablado mucho del bautizo de Anita. La propia Ana Obregón confirmó que estaba organizándolo y que tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora de La Moraleja, muy cercana a la casa de la presentadora y lugar en el que se han dado los momentos más importantes de la familia. Se esperaba que este evento tuviese lugar en el mes de septiembre, sin embargo la periodista Beatriz Cortazar ha explicado el motivo por el que se ha retrasado y finalmente será cercano a las fechas navideñas.

Tras ponerse en contacto con Ana Obregón, la periodista explicaba que está organizándo el bautizo de su nieta "muy en la intimidad". El deseo de Ana Obregón es que el padrino de su nieta sea Justin, el íntimo amigo de Aless Lequio. Se trata de un chico americano al que conoció cuando estudió allí y se hicieron "íntimos amigos". Tanto es así que en 'El chico de las musarañas', el libro que empezó a escribir el joven y termino su madre, se revela el mensaje que Aless Lequio escribió a Justin antes de morir:

"My bro Justin, en caso de que me pase algo, solo te voy a pedir dos cosas: una que le digas a mi padre y a mis tías que, por favor, cuiden mucho de mi madre, estará destrozada; y la segunda es que cuando vayas al cielo me busques, por favor. Te quiero hasta el infinito".