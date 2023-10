Tras la polémica surgida días atrás por el abandono de Oriana en GHVIP, la venezolana ha decidido borrar todas sus publicaciones sobre el concurso. Y es que la celebrity había denunciado en sus redes que la habían echado del programa cuando la cadena lo negaba todo.

"Gran Hermano VIP" es una versión de lujo del formato original de "Gran Hermano", donde un grupo de famosos convive en una casa especialmente diseñada para el programa durante varias semanas. Al igual que en la versión estándar, las cámaras graban constantemente las actividades de los participantes, lo que brinda a los espectadores una visión sin precedentes de la vida cotidiana de sus celebridades favoritas.

La principal atracción de "Gran Hermano VIP" radica en la posibilidad de ver a personas conocidas en situaciones de convivencia que pueden generar todo tipo de conflictos, amistades, romances y desacuerdos. Además, los concursantes se someten a desafíos y pruebas que ponen a prueba su resistencia física y emocional, lo que añade un elemento de competencia al programa.

Desde su primera edición en 2015, "Gran Hermano VIP España" ha sido un rotundo éxito en términos de audiencia y ha generado numerosas conversaciones en los medios de comunicación y las redes sociales. La participación de celebridades conocidas y carismáticas, junto con la dinámica única del programa, ha convertido cada temporada en un evento televisivo imperdible.

Sin embargo, con el éxito también ha llegado la controversia. El programa ha sido objeto de críticas por la exposición excesiva de la vida privada de los concursantes y por la explotación de las emociones y los conflictos entre ellos. Algunas ediciones de "Gran Hermano VIP" han sido particularmente polémicas debido a los enfrentamientos y desacuerdos intensos que se han producido en la casa.

Momentos Memorables

A lo largo de las ediciones de "Gran Hermano VIP", se han producido numerosos momentos memorables que han quedado grabados en la memoria de los espectadores. Desde romances apasionados hasta acaloradas discusiones, el programa ha ofrecido una amplia gama de emociones y experiencias para el público. Además, la participación de personalidades conocidas ha generado interés adicional, ya que los espectadores han tenido la oportunidad de ver un lado más humano y auténtico de sus celebridades favoritas.

Pues la polémica ya está servida en la actual edición del concurso tras la marcha de Oriana. La venezolana puso el grito en el cielo para denuncar que la habían echado de GHVIP, mientras que desde el programa se aseguraba que había sido ella la que había tomado la decisión de abandonar. Incluso llegó a anunciar el inicio de acciones judiciales contra el programa. Sin embargo, Oriana ha borrado de un plumazo todas las publicaciones que había hecho denunciando su situación.

Y es que el programa, en su edición de última hora, logró retratar a la concursante y contar absolutamente todo lo que había ocurrido. Aseguraron que fue ella la que pidió irse, iniciando el protocolo de abandono. En ese momento, habló con producción a la que dio cuenta de sus exigencias para seguir en el concurso. Mientras se valoraba su petición, ella volvió a la casa. Después le comunicaron que no iban a cumplir sus exigencias, así que decidió abandonar. Eso sí, tuvo que volver a entrar en la casa para hacer la maleta ya que, como aseguraron, no quería que nadie que no fuese ella tocase sus pertenencias. Y además lo hizo sin que estuvieran delante ninguno de sus compañeros de la casa.

Con estas razones, Oriana se quedó sin argumentos para seguir adelante con su denuncia, por lo que ha borrado todas sus publicaciones sobre GHVIP.