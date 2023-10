Una rajada en toda regla. Eso es lo que ha hecho David Valldeperas, exdirector de "Sálvame", con Paz Padilla. En una entrevista concedida al podcast "Querido hater", el catalán se ha despedido con la cómida que fuera también presentadora del ya extinto programa del corazón.

Paz Padilla hizo su entrada en la televisión en 1994 a través del programa "Genio y figura" de Antena 3, donde destacó por su talento cómico. Este programa marcó el comienzo de su carrera y le abrió las puertas a otros proyectos, incluyendo la presentación del programa "Inocente, Inocente" en canales autonómicos. En 1997, regresó a la televisión general como colaboradora en "Crónicas Marcianas" en Telecinco, donde trabajó durante varios años. Sin embargo, su participación más notable fue en "Sálvame", donde permaneció desde su inicio en 2009 hasta el año pasado.

Además de ser presentadora, Paz Padilla ha destacado como actriz tanto en televisión como en teatro. Obtuvo reconocimiento por sus roles en series como "¡Ala...Dina!" y "Mis adorables vecinos", y recientemente se la pudo ver en "La que se avecina", interpretando el personaje de Chusa.

Después de la cancelación de "Déjate querer", un talk show que no logró captar la atención del público y fue retirado tras unos pocos episodios, Paz Padilla no se quedó inactiva. La actriz, quien también es influyente en redes sociales, ha fundado una agencia de publicidad junto a su hija y otros socios. Además, próximamente estrenará un programa de viajes en colaboración con su hija Anna.

La salida de Paz Padilla de "Sálvame" fue un tanto abrupta. Al principio no lo parecía, pero unos cruces de declaraciones con Jorge Javer Vázquez unos meses después lo dejaron al descubierto. Ahora, las últimas declaraciones del que fuera director del programa, David Valldeperas, han destapado que el enfrentamiento era real.

"Se nos rompió el humor", sentenció Valldeperas a perguntas de Malbert, en "Querido hater", cuando le preguntaron por su relación con la humorista. "No tengo ninguna relación con ella ni la quiero tener. Ahora ya no", agregó.

Pese a ello, afirmó que desde un punto de vista profesional formaban un buen binomio. "Me llevaba muy bien con ella y trabajando congeniábamos", afirmó, de una relación que acabó fracturada "unos meses después del final de Sálvame": "Pasó algo, hubo un episodio que a mí me desencantó. Tuvo un feo hacia mí. Ella creía o cree que soy también parte de sus enemigos y no es verdad".

"Yo me creía su cariño. Visto lo visto, seguramente era un cariño por interés, por tener un aliado en la dirección frente a un show complicado", sentenció.