Aitana está ocupando todos los titulares estas últimas horas. La catalana acaba de arrancar con su gira Alpha Tour por España y eligió Valencia para abrir la lata.

Sin embargo, algunos no se encontraron con el espectáculo que esperaban y las redes sociales se llenaron de mensajes de todo tipo. Antes, el nombre de la artista catalana ya estaba en boca de todos con motivo del lanzamiento de su álbum Alpha y la nueva etapa musical en la que ya aseguraba que estaba inmersa antes de ser motivo de críticas.

Sus canciones siguen una especie de hilo conductor con el que la artista pasa de hablar sobre una dolorosa separación a un nuevo amor. La apuesta musical de Aitana ha creado bastante debate desde que se confirmó que se trataba de un estilo alejado del pop al su sonido acostumbraba. Alpha suena más electrónico y muestra una imagen muy distinta de la Aitana que hace ya seis años salió de Operación Triunfo.

Precisamente ha sido esta nueva imagen la que no ha terminado de contentar a toda la audiencia. En este caso, ha sido un sector de los asistentes a su primer concierto los que han tachado de incorrecta la actitud de Aitana sobre el escenario después de mostrar unas coreografías entendidas como sexualizadas.

No obstante, muchos defensores de la cantante han salido a dar la cara por ella, al igual que algunos nombres propios consagrados de la industria. En esta ocasión, ha sido Ruth Lorenzo la que ha querido dar la cara por su compañera de profesión.

"Aitana no está cambiando nada, está creciendo como ser humano y artista", defendió la cantante. Lorenzo calificó de "maravilloso" lo que la cantante de Alpha hizo en su show: "Yo no sé si lo habéis visto pero yo para nada veo una mujer como la están describiendo".

Ruth Lorenzo mandó un mensaje para todos los que la criticaban por sus actuaciones: "A quien no le guste que no vaya al show". Aun así, aclaró que no estuvo en el concierto, pero está segura de que muchos de los comentarios eran vertidos desde cuentas falsas.

"Aitana tiene muchísimas cosas mejores que hacer caso a esto. Yo si fuera ella me lo pasaría por el forrísimo", sentenció.