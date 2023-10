A unos días de su enlace, Isa P está ultimando la lista de invitados para esta celebración que tendrá lugar en Sevilla el próximo día 13. Una lista en la que, como ella aseguró, hay bajas, pero no altas. Y entre esas bajas hay una que entristecerá aún más ese bonito momento (y no, no es la de su madre, que ya se conocía).

La prueba definitiva que confirma cómo es la relación entre Isabel Pantoja y su hija Isa P es la hija de Isabel Pantoja, que es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas. Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo. A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música. Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical. Influencer Su hija, Isa P, no se ha tirado por la música, sino que ha explotado su lado como influencer y colaboradora de televisión. De hecho, trabaja en Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco. Su jefe también estaba invitado a la boda, pero tal y como confirmó en directo: "Yo causo baja, pero es por una razón importante", aseguró, manifestando que "espero que vaya todo muy bien". Una decisión que no le ha sentado nada bien a Isa P.