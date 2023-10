Marta Riesco es una influencer con mayúsculas. Desde que fue despedida de Telecinco, se ha dedicado en exclusiva a su trabajo en redes sociales, donde ha aumentado su número de seguidores y acude a diferentes eventos invitadas por las marcas. Incluso recibe ropa de diferentes marcas que luce en sus stories o en su feed como embajadora de esas firmas.

Sus divertidos vídeos en el feed, así como sus stories conquistan a miles de seguidores que se muestran encantados con la forma de ser de la reportera. En ellos cuenta su día a día y todas las cosas "surrealistas que le ocurren".

Riesco es una persona muy activa en redes sociales y también con una vida social de lo más completa. Tal y como asegura en sus stories de Instagram, la ex de Antonio David "tiene esta semana más eventos que la reina Letizia". Pero además, ha asegurado que va a contar con la compañía de una persona muy especial. Se trata de Eva, su representante. "Es una persona muy importante porqué no voy a decir que le debo la vida, pero casi. Le debo bastante", asegura con voz emocionada.

Recientemente, la reportera ha emitido lo que ella denomina un "comunicado". En el mismo explica que un político, "un alto cargo", para ser más exactos "le ha dado a seguir en su Instagram". De momento ella no ha revelado el nombre de la persona y asegura que le ha bloqueado en sus stories. "Quizá este es mis alto en la política. Incluso como presidenta del Gobierno", confesaba tirando del humor que la caracteriza.

Pero noe s la primera vez que alguien famoso se pone en contacto por sorpresa con la Riesco. La reportera ha comentado que César Cadaval, del dúo cómico Los Morancos le felicita desde hace dos años por su santo y eso que nunca ha coincidido. Riesco lo ha contado en una de sus stories a sus 189.000 seguidores y, posteriormente, ha querido agradecer al Mornaco su felicitación.

Además, durante la emisión de supervivientes, el mismo Pocholo le mandó privados a Marta Riesco. "He recibido, no un mensaje, sino dos de Pocholo", comenzó diciendo la exreportera de "El programa de Ana Rosa", antes de revelar cómo había sido todo.

Según el relato de Riesco, el primer mensaje lo recibió el pasado 10 de mayo. "Lobiuuu. Marta, eres muy divertida y estás como un pan. Me encantó estar a tu vera", afirma que recibió, al tiempo que adjuntó una captura de pantalla. "Cuando lo recibí dije: 'Lo de que soy divertida y estoy como un pan, puede ser... ¿pero yo he visto a Pocholo?'", afirma que reflexionó.

Ante la situación, y dando por hecho que se trataba de un error, Marta Riesco afirma que no contestó a este primer mensaje. Pero la sorpresa saltó esta mañana, cuando en su bandeja de entrada había un nuevo texto del célebre concursante de "Gran Hermano" o "Supervivientes". "Marta, me he confundido de persona. Creí que eras Marta Pelate. No volverá a pesar", escribió literal Martínez-Bordiu.

"Total, que no sé si me hace más gracia que me haya confundido con Marta Pelate, en vez de Marta Peñate, o que me haya dicho no volverá a pesar en vez de a pasar", confesó entre risas Risco, entusiasmada con el asunto: "Yo estoy living porque a Pocholo le ha hecho tilín Marta Peñate y me ha confundido con ella"