Jorge Javier Vázquez parecía anticiparlo con sus declaraciones en una entrevista para la revista Lecturas, expresando lo complicado que le resultaba el regreso a la rutina escolar. Sin embargo, la ambiciosa apuesta televisiva de Mediaset, "Cuentos Chinos", no ha logrado cumplir con las expectativas y, sorprendentemente, llegará a su fin mucho antes de lo previsto.

El carismático presentador de Telecinco ve cómo su proyecto se hunde en apenas diez días de emisión, compitiendo en el mismo horario que "El Hormiguero". Jorge Javier, conocido por su larga trayectoria en los platós, especialmente como presentador de "Sálvame", regresó a la televisión con un escenario inspirado en la cultura asiática, tanto en vestuario como en escenografía, pero lamentablemente no logró conectar con la audiencia.

El gabinete de comunicación de la cadena anunció la cancelación de "Cuentos Chinos" tres semanas después de su lanzamiento debido a que no obtuvo los resultados esperados.

Además, este programa representaba la primera gran apuesta televisiva de La Fábrica de la Tele. Desde un principio, estaba claro que competir con el exitoso "El Hormiguero" de Pablo Motos sería un desafío complicado, dado que el programa de las hormigas ha sido líder de audiencia durante años en la televisión diaria. Como se había previsto, "Cuentos Chinos" no logró superar a "El Hormiguero" en términos de audiencia, lo que finalmente condujo a su cancelación prematura.

El presentador ha roto su silencio, tal y como ha contado en su blog de Lecturas, donde se ha sincerado como nunca sobre el final del programa que suponía su regreso al prime time. "Creia sinceramente que podríamos hacernos hueco en una franja muy complicada en la que, además, Telecinco llevaba mucho años sin apostar". "Me decían que la lucha iba a ser dura pero yo, optimista redomado, siempre contestaba que menos de lo que pensábamos. Que después de tantos años haciendo televisión seríamos capaces de conectar de nuevo con el público". "Me duele mucho defraudar a los demás. Me hace sentir muy vulnerable". "Iba a trabajar con la idea de que, a partir de esa noche, todo cambiara", ha comentado a corazón abierto sobre lo ocurrido en su programa.

"De las tres semanas que ha durado el programa no ha habido ningún día que recibiera menos franquilo las audiencias porque no ha habido ni uno solo que tuviéramos motivos para aferrarnos a una mínima dosis de optimismo". "En quien más pienso ahora es en el equipo de 'Cuentos chinos' pero estoy convencido de que encontrarán trabajo inmediatamente", explica.

Malos datos de su sustituto

la cadena Mediaset optó por sustituir el espacio de Jorge Javier por un programa resumen de Gran Hermano presentado por Lara Álvarez. El programa adicional empieza después del informativo de las nueve y precede en emisión a la oferta de prime time de la cadena.

"Hemos vuelto a los orígenes, sí, ya tenemos entre nosotros el repaso diario de la casa de Guadalix, el 'Resumen de Gran Hermano VIP'. Así, podemos seguir con más detalle todo lo que pasa en la casa de 'GH VIP', unos resúmenes que nos dan toda la información necesaria para llegar a la gala semanal con toda la información de las tramas. Además, también cuenta con conexiones en directo y dinámicas que nos proporciona aún más contenido".

Lara Álvarez ya formó parte del elenco de presentadores de Gran Hermano y ahora, en 2023, regresa al pie del cañón.

El programa comenzó con un dato superior a su anteceros. Sin embargo, en su primera semana, este última hora de Gran Hermano ha caído de manera drástica, firmando en su última emisión un 5.5% (176.000 espectadores), una cifra batante baja.