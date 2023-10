Lara Álvarez se encuentra al frente de los resúmenes diarios de Gran Hermano VIP, un encargo que la presentadora acogió con "emoción" cuando la llamaron. Pero,¿llegaría a entrar la presentadora como concursante?. Lara lo tiene muy claro: "Yo no quiero ser rancia".

Los resúmenes de Gran Hermano VIP no estaban pensandos para la actual edición, por lo que la cadena no contó en un principio con Lara Álvarez. Sin embargo, cuando se decidió la cancelación de Cuentos Chinos, el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez para tratar de hacer frente a El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3, los directivos pensaron en Lara para ponerse al frente de la Última Hora. Un encargo que, como aseguró, cogió con emoción. "Cuando me dijeron que la semana siguente empezaría, dije, pues vámonos", explicó para la web de Telecinco la presentadora.

Valentía

Lara Álvarez también destacó la valentía de los concursantes de GHVIP. Y ante la pregunta de si sería concursante, ya que tras la entrada de Sol, cualquier cara de Telecinco podría convertirse en concursante de GHVIP, la presentadora aseguró que "yo no quiero ser rancia", destacando que "no sé si sería capaz de ser concursante".

"Gran Hermano VIP" es una versión de lujo del formato original de "Gran Hermano", donde un grupo de famosos convive en una casa especialmente diseñada para el programa durante varias semanas. Al igual que en la versión estándar, las cámaras graban constantemente las actividades de los participantes, lo que brinda a los espectadores una visión sin precedentes de la vida cotidiana de sus celebridades favoritas.

La principal atracción de "Gran Hermano VIP" radica en la posibilidad de ver a personas conocidas en situaciones de convivencia que pueden generar todo tipo de conflictos, amistades, romances y desacuerdos. Además, los concursantes se someten a desafíos y pruebas que ponen a prueba su resistencia física y emocional, lo que añade un elemento de competencia al programa.

Desde su primera edición en 2015, "Gran Hermano VIP España" ha sido un rotundo éxito en términos de audiencia y ha generado numerosas conversaciones en los medios de comunicación y las redes sociales. La participación de celebridades conocidas y carismáticas, junto con la dinámica única del programa, ha convertido cada temporada en un evento televisivo imperdible.

Sin embargo, con el éxito también ha llegado la controversia. El programa ha sido objeto de críticas por la exposición excesiva de la vida privada de los concursantes y por la explotación de las emociones y los conflictos entre ellos. Algunas ediciones de "Gran Hermano VIP" han sido particularmente polémicas debido a los enfrentamientos y desacuerdos intensos que se han producido en la casa.

Momentos Memorables

A lo largo de las ediciones de "Gran Hermano VIP", se han producido numerosos momentos memorables que han quedado grabados en la memoria de los espectadores. Desde romances apasionados hasta acaloradas discusiones, el programa ha ofrecido una amplia gama de emociones y experiencias para el público. Además, la participación de personalidades conocidas ha generado interés adicional, ya que los espectadores han tenido la oportunidad de ver un lado más humano y auténtico de sus celebridades favoritas.