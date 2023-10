Paz Padilla lleva un tiempo apostando por ir más allá de la televisión para llevar a cabo sus proyectos personales. Lo cierto es que la andaluza no ha parado quieta después de la cancelación de Sálvame y continúa labrando su carrera por distintos caminos.

En una de sus últimas aventuras se ha embarcado junto a su hija: una tienda de ropa en Zahara de los Atunes (Cádiz). El proyecto empresarial de madre e hija recibe el nombre de Noniná y no esconden que se trata de un proyecto personal. "Somos Paz y Anna, madre e hija, con gustos diferentes pero un objetivo muy claro: poner el corazón, la alegría y nuestra forma de ver la vida en todo lo que hacemos", describe su página web.

Noniná es una empresa en la que parece que Padilla está poniendo mucho ímpetu y de la que la presentadora televisiva parece estar muy orgullosa. Tanto es así que presume de sus bolsos hasta ponerlos a la altura de las marcas de lujo.

Los niños de Padilla

Padilla está pasando unos días en Ubrique junto a unos amigos y allí se expresó. "Ayer fuimos a ver la fábrica de Loewe y también la de Chanel", mencionó entre otras tantas marcas de renombre. "Puedo decir que todas las fábricas son iguales que donde fabricamos los bolsos de Noniná, se hacen exactamente igual", quiso destacar.

Paz Padilla no dejó pasar desapercibido que "no hay absolutamente ningún cambio" y que los artesanos encargados de hacer los bolsos "son los mismos, de la misma escuela y la misma forma artesanal". Esto confirmó las sospechas de Padilla, a pesar de que reconoce su esfuerzo y reconocimiento: el marketing. "Me llama la atención que mis bolsos se hacen igual y ala, siéntete orgullosa de tus niños", afirmó.

Los proyectos de la presentadora

Este verano no ha parado de trabajar. Por un lado, ha seguido de gira con su obra de teatro y, por otro, ha empezado un nuevo proyecto. La humorista ha estado grabando un nuevo programa junto a su hija, Ana Ferrer, en el que ambas han viajado por el mundo en busca de nuevas experiencias vitales y reflexiones transcendentales. De momento, nada se sabe sobre la emisión de "Te falta un viaje", pero ambas han estado compartiendo mucho contenido de su recorrido juntas por otros países.

Madre e hija son muy activas en redes sociales. De hecho, Ana Ferrer es muy conocida en Instagram entre el público más joven y trabaja con muchas marcas. Paz Padilla, en cambio, hace un uso más personal de sus perfiles sociales. Tanto que muchas de sus reflexiones suelen generar controversia. Sin embargo, la andaluza ha compartido un mensaje de los más misteriosos que sus fans aún no logran entender.