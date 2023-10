Noche de expulsiones en Gran Hermano VIP. Álex, Laura o Sol: tras la salvación el pasado domingo de Jessica, Karina y Michael, uno de los tres nominados se convierte en el segundo expulsado de esta edición. El elegido por la audiencia abandona la casa, aunque dispone de una última opción de seguir en el programa: la vida extra, dinámica por la que, a cambio de 25.000 euros del premio final destinado al ganador, uno de sus compañeros podría comprar la continuidad del expulsado. A continuación, los concursantes, que participan en una nueva ronda de nominaciones, van a poder ver y valorar imágenes de algunas de las situaciones que ha deparado su convivencia en los últimos días. Asimismo, Pilar, que mantiene una especial relación con Luitingo, se enfrenta a un importante dilema en el que vuelve a entrar en juego el premio final reservado para el vencedor.

El elegido por la audiencia abandonará la casa, aunque dispondrá de una última opción de seguir en el reality: la ‘vida extra’, dinámica por la que a cambio de 25.000 euros del premio final destinado al ganador, uno de sus compañeros podría ‘comprar’ la continuidad del expulsado en el programa. Además, los concursantes, que participarán en una nueva ronda de nominaciones, podrán ver y valorar imágenes de algunas de las situaciones que ha deparado su convivencia en los últimos días.

Por otro lado, Pilar, que mantiene una especial relación con Luitingo, se enfrentará a un importante dilema en el que volverá a entrar en juego el premio final reservado para el vencedor. Además, los habitantes de la casa recibirán una sanción tras incumplir una de las normas de esta edición de ‘GH VIP’.

Rajada de los nominados

Los nominados se han enfrentado a una nueva dinámica en 'Gran Hermano VIP' que ha provocado un antes y un después en la casa. Mientras cenaban iban recibiendo telegramas por preguntas a responder. Al contestar de quiénes no se fiaban en la casa, Sol Macaluso, Álex Caniggia y Laura Bozzo realizaron más de una confesión. Lo que no sabían era que sus compañeros les estaban viendo y escuchando en la casa.

Laura Bozzo lo tenía muy claro: "No me fío de Marta, no me fio de Jessica, de Pilar... De los hombres no me fio de Luitingo, de Zeus, de Susana, tampoco. Creo que he mencionado a montón pero es lo que siento", expresaba. Álex Caniggia coincidía con ella: "Casi lo mismo. No me fio de Marta, Pilar, Jessi...", decía. En ese momento Sol le interrumpía: "¿Yo incluida?". Álex no se cortó en afirmar que sí: "Vos sos medio parte del grupo ese. Puede ser que no me fío. Y después, de los chicos, Luitingo porque va y viene. Habla. Cuenta por allí y por allá".

"Añado más: ¿cómo voy a confiar en personas que tienen su pareja fuera y que les ponen los cuernos dentro de la casa? Yo, la defensora de los mujeres. Si le hacen eso a sus parejas, ¿esa gente va a ser leal conmigo?", decía Laura Bozzo mientras Sol y Álex le daban la razón.

Momentos más tarde, los nominados regresaban a la casa y lo primero que hacía Albert era advertirles: "Lo hemos visto todo". Después, no tardaron en llegar los reproches a las confesiones que escucharon, siendo Luitingo y Pilar los más ofendidos.