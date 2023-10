El directo le jugó una mala pasada a una de las reporteras de Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco. Y es que la susodicha no pudo más y acabó estallando: "Me cago en la pu**". dejando atónitos al resto de sus compañeros.

Todo ocurrió cuando estaban tratando el tema del cambio de abogado de Dani Alves. El programa había mandado hasta Barcelona a su reportera Mayka Navarro, con la que conectaron en directo para ver cómo estaba el tema. Sin embargo, los problemas del directo, se hacía imposible tener el audio de la reportera. Tampoco ella conseguía escuchar a los compañeros que se encontraban en plató.

Sonido

Tras varios intentos, el sonido volvió cuando menos se lo esperaba la reportera, que harta de que no funcionase la conexión, exclamó un "me cago en la pu**" que escucharon no solo sus compañeros, sino el resto de espectadores que en ese momento estaban viendo Vamos a ver en su televisor. Las palabras de Navarro dejaron atónitos a sus compañeros, que más tarde trataron de restarle importancia a lo ocurrido y bromear. "Cambiamos de tema, Mayka ya se ha cagado en quien se tenía que cagar, así que.. ", aseguró el presentador para pasar a otra noticia del día.

El Precio Justo

Joaquín Prat es hijo del mítico presentador Joaquín Prat, conocido entre otros, por su participación en El Precio Justo, durante su etapa en Televisión Española, además de haber hecho un sinfín de programas de televisión. Y de hecho, su trayectoria profesional ha sido similar.

Joaquín Prat hijo comenzó en la cadena Ser junto a Iñaki Gabilondo en Hoy por hoy, aunque no se da a conocer al gran público hasta su paso a la televisión, donde comienza en las cadenas Localia, del mismo grupo mediático que la cadena Ser. Después acabaría en Cuatro, donde presentaba junto a Raquel Sánchez Silva el programa "Visto y oído".

Ana Rosa Quintana

Pero su gran lanzamiento fue junto a Ana Rosa Quintana en El Programa de Ana Rosa, en el que ingresó tras la marcha de Óscar Martínez. Además de El Programa de Ana Rosa, Joaquín Prat también ha presentado en galas navideñas de Telecinco y presentó el reality "Campamento de verano".

Joaquín Prat regresó a Cuatro para presentar Cuatro al día, aunque finalmente acabó volviendo a Telecinco para presentar primero ¡Viva la fiesta! ,después "Ya es mediodía" y ahora está al frente de Vamos a ver.