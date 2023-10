Aunque todo el mundo pensara que no había nada más que ocultar detrás del divorcio de Fani y Christofer, lo cierto es que meses después siguen saliendo datos esclarecedores acerca de lo que pasó entre ellos.

Después de una relación de más de diez años y muchas idas y venidas, el amor se terminó de romper entre ellos tan solo unos meses después de casarse. Fani y Christofer siguieron luchando por su relación incluso después de que la ahora influencer le fuera infiel a su novio en pleno programa.

Los espectadores de La Isla de las Tentaciones fueron testigos de uno de los momentos más duros de todas las ediciones y que, además, tuvo lugar cuando el programa acababa de salir a la luz en España. Christofer recorría la playa al grito de "Estefanía" después de visualizar su beso con Rubén, tentador con el que Fani intentó marcharse en la hoguera final.

Sin embargo, el tiempo parece que curó las heridas entre ambos y terminaron afianzando su amor varias veces, ya que no fueron pocas las ocasiones en las que aprovecharon para anunciar que se habían vuelto a separar.

La ruptura definitiva se consolidó después de que la influencer hiciera pública su nueva relación a través de su canal de Mtmad. Christofer tardaría un poco más en hacer lo mismo y mostrar a su nueva pareja en Instagram.

No obstante, los rumores no han dejado de rodear al ex de La Isla de las Tentaciones y su nueva ilusión. Ahora, las especulaciones giran en torno a una infidelidad probada de ella que Christofer atribuye a Fani. Su ex pareja ha salido a defenderse después de estos comentarios para demostrar que él no tiene nada que ver con ello.

Fani explota contra las acusaciones

"Si alguien ha puesto los cuernos a Christofer no es mi problema, es el probema de ella, así que déjame tranquila", contestó a un seguidor a través de un directo la también ex de Supervivientes. Fani aclaró que ella estaba muy bien y muy tranquila con su novio en una relación "sana y verdadera" y dejó bien claro que no era su problema.

En ese momento, soltó la bomba acerca de su ruptura con Christofer: "Le dejo y encima me como el marrón de que la otra le ponga los cuernos. Y me voy yo con ella a su casa, la cojo de la mano y la llevo al hotel con el chaval".