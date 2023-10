La celebrity Carmen Lomana acudió hace unos días a La Roca, el programa que presenta Nuria Roca en La Sexta, donde lanzó unas polémicas declaraciones sobre la jubilación, asegurando que "es de viejos". Unas palabras que han sido un terremoto y que se han ganado el zasca de un tractorista: "Te quitas 10 años".

Aunque las declaraciones de Carmen Lomana fueron en La Roca, el tema volvió a tratarse en Espejo Público, el programa que presenta Susanna Griso en Antena 3 y en el que la celebrity es colaboradora. En un principio, la celebrity quiso explicarse: "Cuando estoy en televisión se me olvida que me ve tanta gente, y cuando me preguntaron dije eso. Como tengo energía, alegría de vivir y me gusta mi trabajo lo último que se me pasaría por la cabeza es jubilarme", apuntó.

A pesar de ello, en Espejo Público quisieron contar con una segunda opinión al respecto de un mundo que nada tiene que ver con el de la celebrity, concretamente un tractorista que, como apuntó, está deseando jubilarse. Es más, aseguró que "en los pueblos la gente cuando se jubila se quita 10 años de encima".

Carmen Lomana nació el 1 de agosto de 1958 en León. A lo largo de su vida, ha acumulado una gran cantidad de experiencias que han contribuido a forjar su personalidad y su estilo único. Lomana es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, lo que le ha brindado una perspectiva única sobre el mundo de los negocios y la moda.

Si bien Carmen Lomana siempre tuvo una inclinación hacia la moda, fue en la década de los 90 cuando comenzó a destacar en la escena social española. Su elegancia y sofisticación la convirtieron en una de las figuras más buscadas en eventos y desfiles de moda.

Estilo inconfundible

Lo que realmente distingue a Carmen Lomana es su estilo inconfundible. Su guardarropa está lleno de piezas clásicas y atemporales que demuestran su amor por la moda. Lomana es conocida por su predilección por las prendas de alta calidad, los cortes impecables y los colores sobrios. Su capacidad para mezclar piezas de diseñador con elementos accesibles la ha convertido en un ícono de estilo para personas de todas las edades.

Pero la socialité mantiene su agenda, y sigue yendo a los podcast a los que últimamente nos tiene acostumbrados; un formato que parece encantarle. Es allí donde ha hablado si tapujos de su experiencia con las drogas duras: "una vez probé el opio y nunca más lo he vuelto a usar porque me encantó", expresó, con miedo de haber generado una adicción si no ponía freno.

Además de su influencia en la moda, Carmen Lomana también ha estado involucrada en diversas causas benéficas y sociales. Ha utilizado su fama y su plataforma para abogar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Su apoyo a organizaciones benéficas y su participación en eventos solidarios la han convertido en un modelo a seguir en términos de responsabilidad social.