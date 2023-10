En Masterchef no todas las sorpresas son agradables. El concurso de cocina suma otra edición más de su modelo "celebrity" y reúnes a algunas de las caras más conocidas del mundo de la televisión y el espectáculo. Anoche, durante el anuncio de la persona expulsada, el disgusto fue tal que derivó en un accidente que casi pasó desapercibido durante los primeros segundos.

Tania Llasera no consiguió superar la prueba y finalmente se convirtió en la quinta expulsada de esta octava edición. La otra nominada era Blanca Romero, que no ha conseguido salir de la prueba de expulsión desde que empezó el programa y que recibió la advertencia del jurado. "Voy a empezar a ir a clases", afirmó la actriz. La que también recibió varios toques de parte de Jordi Cruz fue la expulsada. Y es que Llasera lanzó en su día un libro de cocina llamado 'La Vida a Mordiscos: Recetas para Rebeldes', al que el jurado echó un ojo antes de la deliberación.

Los que no se lo tomaron muy bien fueron los compañeros, que desde la galería se echaron a llorar. "Nos quedamos muy huérfano", dijo Blanca Romero, que también confesó el enorme hueco que dejaba en el programa la marcha de Llasera. "No se va una compañera, se va una mami", expresó Romero. Y es que esta expulsión fue impactante para todos ya que precisamente la comunicadora cuenta con ese libro de recetas.

A Llasera sin embargo le pareció justa la expulsión: "Me ha salido mal, me he puesto nerviosa. Admito que me voy a mi casa por haberlo hecho mal, no es ninguna injusticia". No todos estuvieron de acuerdo con la afirmación que la ya ex concursante acababa de hacer. "Sí lo es. Lo es completamente", dijo Eduardo Casanova entre lágrimas. Llasera quiso quedarse con las amistades que había hecho durante el programa y la cantidad de gente a la que había conocido.

Un susto alarmante

No obstante, el momento de la expulsión no lo protagonizó la eliminada. Durante las palabras de despedida de Llasera, algo estaba ocurriendo en la galería. "El moco", advirtió entre susurros Toñi Moreno, que estaba al lado del concursante. Y es que tal y como la cámara filmó, al director de cine le comenzó a moquear la nariz sin que se diera cuenta hasta tal punto que se le cayó un moco kilométrico. Cuando Casanova se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a reírse mientras el moqueo no cesaba.

Ante la alarma de la situación y sin un pañuelo de por medio, Jorge Cadaval le ofreció su delantal para sonarse la nariz. De repente, todos se dieron cuenta desde la sala. "Ay, está moqueando", exclamó sorprendida Llasera. A la pregunta de si estaba bien, él contestó que no: "No me encuentro bien. Le ha caído un moco al cámara". Eduardo Casanova rompió a llorar otra vez y entre lágrimas le pidio disculpas al trabajador afectado.

"Yo nunca he llorado en cámara", aclaró después el ex de Aída. Tras el incidente y las disculpas aceptadas del cámara, Casanova expresó la pena que le daba que fuera Tania Llasera la que se tuviera que ir.