Marta Riesco está viviendo un momento de ilusión en su vida. La influencer ha entrado en una nueva fase de decirle "sí a todo" y no se pierde una oportunidad para disfrutar. Ayer asistió a un evento que le hizo especialmente feliz por un simple y pequeño detalle que para ella marcó la diferencia.

"Me hace como ilusión... lo de influencer", comentó Riesco acompañando a una fotografía de un sobre que contenía las entradas para el espectáculo. Y es que parece que la comunicadora disfrutó de una tarde llena de diversión en el Rock Circus Show, un show con actuaciones de circo con música rock de fondo.

Riesco se atrevió incluso a hacerse un tatuaje en el brazo en color rosa fosforito, eso sí, de los que se borran. "No duele, ¿no?", bromeó antes de que la artista le pusiera la calcomanía. Además de que el espectáculo la dejara boquiabierta, Marta Riesco no dio crédito de la fiesta que el evento organizó después del show: "Soy la primera en llegar, no os digo más".

La influencer compartió todos los puestos de comida y las tartas que llenaban la sala: "Mirad las tartas, por favor. Larga vida al rock". Después Riesco disfrutó de una hamburguesa para "coger fuerzas" antes de ir a bailar.

La aventura de Riesco no quedó aquí, y es que parece que la influencer tuvo un flechazo con uno de los trapecistas del circo, con el que esperaba encontrarse en la fiesta de después. Con desparpajo, la influencer publicó un vídeo del artista en el momento de su actuación y pidió ayuda a Rock Circus para encontrarle: "Barba, pelo pincho y tatuajes. Sabemos que estás aquí. Pronúnciate".

Riesco lanza la caña

Finalmente, su flechazo tuvo efecto y se encontró con el trapecista, con el que incluso se hizo una foto para subirla a sus redes junto al mensaje de "le encontré". Sin embargo, el momento más emocionante lo vivió cuando una oportunidad le pasó por delante: se encontró de cara con una famosa jurado de concurso. "Es mi momento para entrar en Masterchef porque está ahí Samantha", enseñó la influencer enfocando hacia la chef.

"Debo hablar con ella y enseñarle mis dotes culinarias", confesó Riesco. Por la mañana, parece que la influencer se ha despertado con algo de pesar por la fiesta de la noche anterior y solo ha dejado un par de mensajes: "Estoy destruida... pero lo di todo".