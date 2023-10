Esta edición la polémica no deja de rodear la casa de Gran Hermano VIP. Las cosas parecen estar bastante calientes en Guadalix después de la polémica salida de Oriana. Estas últimas horas, eso sí, un par de momentos han llamado bastante la atención de la audiencia y los propios concursantes.

El primero tiene que ver con el patinador olímpico Javier Fernández. El concursante fue llamado al confesionario después de quitarse los pantalones delante de sus compañeros y esta actuación llamó bastante la atención de sus compañeros, que estuvieron un buen rato comentando la jugada acerca de lo que había debajo de la ropa interior del concursante. El que fuera el último en entrar en la casa llegó más tarde por una serie de compromisos profesionales, pero eso no ha evitado que lo haya hecho pisando fuerte.

"Esta noche no duermo, voy a tener escalofríos", fue uno de los tantos comentarios que se escucharon en la casa a las espaldas del patinador. "No has visto lo que yo vi el otro día", comentó más tarde Albert Infante a sus compañeras que no fueron testigos del pequeño incidente.

Un secreto no identificado

El segundo evento que ha tenido bastante revuelo en redes ha tenido que ver con Alex Caniggia. El concursante estuvo la semana pasada al borde de la expulsión, pero finalmente fue Luca el que tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano.

Esta semana Caniggia también ha corrido el riesgo de ser expulsado, pero de nuevo ha vuelto a salvarse. El público decidió finalmente que la persona que debía abandonar la casa era la periodista Sol Macaluso, lo que le da otra oportunidad de ganarse el favor de la casa y la audiencia a Alex Caniggia.

Parece que no hay cosa que las cámaras de Gran Hermano no capten. Precisamente el concursante fue pillado durante la emisión con una actitud un tanto extraña, como queriendo esconder algo.

Tal y como se puede ver en el vídeo, Caniggia dio la espalda a la cámara y, asegurándose primero de que nadie estaba presente, se sacaba un paquete sospechoso del bolsillo y lo dejaba dentro del armario.

Sin embargo, los comentarios apuntan a que se trata simplemente de una fotografía y no es la primera vez que el concursante hace esto. Y es que en la casa de Guadalix no está permitido entrar con esta clase de artículos de valor sentimental. Dentro de las reglas, la organización también prohíbe otra serie de objetos, entre ellos: libros, música, relojes, maquinillas de afeitar, alcohol, ordenadores o el teléfono móvil.

De hecho, hasta el equipaje está limitado. Los participantes solo pueden entrar a a casa con dos maletas. Eso sí, al igual que hay cosas que no pueden entrar, hay otras que sí. Es el caso de artículos como anticonceptivos, medicamentos, tabaco o una revista.