Parece que en la casa de Gran Hermano VIP hay más cosas que suben además de los datos de audiencia, que poco a poco están haciendo que remonte el programa. Y es que Albert se quedó a cuadros tras ver a uno de sus compañeros levantarse de la siesta: "La tiene muy grande".

Y es que los miembros de la casa de GHVIP, aunque famosos, son personas normales y hay cosas que no se pueden controlar. Javier, uno de los últimos miembros en entrar en la casa, dejó loquito a Albert con el tamaño de su miembro. Y de inmediato se lo fue a contar al resto de sus compañeros, concretamente a Laura, Álex y Michael. "La tiene muy grande, no he podido dejar de pensar en ella", les dijo. Los dos primeros se partían de risa con las explicaciones de Albert, mientras que a Michael no le parecía hacer tanta gracia. Eso sí, Albert, quien siente algo por Michael, le soltó que no le importaría "que la tuviese pequeña", dando a entender que por encima de todo está la persona.

Sin duda un momento jocoso que recogieron durante la gala de expulsión del pasado jueves en la que tuvo que abandonar la casa Sol. En esta ocasión, los tres nominados eran, además de la expulsada, Álex y Laura. Álex fue el primero en salvarse de la expulsión, mientras que Laura tuvo que estar con Sol en la sala de expulsión.

Famosos

"Gran Hermano VIP" representa una versión de alto standing del icónico formato de "Gran Hermano", en el cual un selecto grupo de famosos comparten una residencia especialmente diseñada para el programa a lo largo de varias semanas. Siguiendo el patrón de la versión tradicional, las cámaras graban ininterrumpidamente las actividades de los participantes, brindando a los televidentes una visión excepcional de la vida diaria de sus celebridades preferidas.

La esencia de "Gran Hermano VIP" reside en la oportunidad de observar a personalidades conocidas conviviendo en un entorno propenso a generar todo tipo de dinámicas, desde conflictos y amistades hasta romances y desavenencias. Además, los concursantes enfrentan retos y pruebas que evalúan su resistencia tanto física como emocional, incorporando así un elemento competitivo al programa.

Desde su inauguración en 2015, "Gran Hermano VIP España" ha experimentado un rotundo éxito en términos de audiencia, convirtiéndose en tema de conversación en medios de comunicación y redes sociales. La participación de carismáticas celebridades, junto con la singular dinámica del programa, ha convertido cada temporada en un evento televisivo imperdible.

No obstante, junto al éxito también ha llegado la polémica. El programa ha suscitado críticas debido a la excesiva exposición de la vida privada de los concursantes y a la explotación de sus emociones y conflictos. En ocasiones, ciertas ediciones de "Gran Hermano VIP" han resultado particularmente controversiales debido a los enfrentamientos y desencuentros intensos que han tenido lugar en la casa.

Momentos Inolvidables

A lo largo de las distintas ediciones de "Gran Hermano VIP", se han producido innumerables momentos que han quedado grabados en la memoria de los espectadores. Desde apasionados romances hasta acaloradas discusiones, el programa ha brindado una amplia gama de emociones y vivencias al público. Además, la participación de personalidades reconocidas ha suscitado un interés adicional, ya que los televidentes han tenido la oportunidad de vislumbrar un lado más humano y genuino de sus celebridades favoritas.

La presente edición está dando más juego que nunca, aunque en las primeras semanas los datos de audiencia no eran los deseados. Sin embargo, poco a poco está remontando la audiencia. De momento, el programa cuenta con dos expulsados, Luca y Sol, a la que hay que añadir a Oriana, que abandonó el concurso, eso sí con polémica de por medio.