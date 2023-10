El comentario sobre que Asturias huele mal de Marta Castro en Gran Hermano VIP está dando para mucho. Primero, fue la indignación en redes sociales de los asturianos; después, la respuesta del presidente del Principado, Adrián Barbón. Ahora es el turno de la presentadora del reallity de Telecinco, Marta Flich, que se dirige al presidente regional para decir que en la organización del programa saben que no le ha gustado el comentario "de tu paisana Marta".

Y es que una de los puntos más chocantes del asunto es que la concursante que dijo "huele mal; huele como Asturias, como a vacas" al entrar un hedor en la casa de Gran Hermano procedente de los campos de alrededor, veranea en Villaviciosa, donde tiene familia. En numerosas ocasiones se ha declarado una enamorada de la tierrina y su forma de hablar de ella en el concurso de televisión no ha gustado a los asturianos. "Fue al monte una vez y se cree que todo es igual", le reprochaban. Tal fue el revuelo ante la asociación de Asturias con el mal olor que hasta el presidente del Principado decidió pronunciarse. "No sé quién es esta señora y tampoco me importa lo más mínimo, pero ya le gustaría a ella saber realmente a qué huele Asturias, disfrutar de nuestros espacios naturales o sentir el olor de la yerba cuando llega la época de siega", escribió Barbón en la red social X (antes Twitter).

Ante los miles de comentarios que ha generado este tema, Marta Flich se ha dirigido a Barbón durante el programa de Gran Hermano y le ha enviado el siguiente mensaje: "Sabemos que no te ha gustado un comentario de tu paisana Marta; dijo que Guadalix olía a vaca como su tierra Asturias, ella es de allí, sus abuelos. No creemos que lo haya dicho con mala intención". Su mensaje ha culminado con un qué viva Asturias y qué vivan las vacas que no ha gustado nada a los asturianos.

La contestación de la presentadora, también asidua a Asturias ya que su marido, el periodista Edu Galán, es ovetense, generó una nueva oleada de indignación. Muchos se han molestado con el comentario de Flich: "ni que tuviéramos las vacas por las calles; y encima cada vez hay menos porque están cerrando todas las ganaderías". Los reproches miran a todas direcciones porque no ha gustado que se relaciona a la región con el olor a excrementos de vaca. "No ha gustado a muchos Asturianos. Por mucho que lo endulcéis porque estáis en el punto de mira, la mala baba, la tiene", comentan.

¿Quién es Marta Castro?

Marta Castro, la autora del comentario de la polémica, es influencer y ex de Fonsi Nieto, con el que tiene un hijo. Pese a que vive en Madrid, es una habitual en los veranos asturianos. Su abuelos maternos, Soledad y Miguel, son de la localidad de Sietes en Villaviciosa y ella ha viajado en numerosas ocasiones junto a su hijo para descansar y disfrutar de unas vacaciones que asegura le producen total relax y bienestar.

Este mismo verano, Castro disfrutó de unos días en Villaviciosa y declaró a LA NUEVA ESPAÑA lo siguiente: "Llevo viniendo a Sietes desde niña y tengo muy buenos recuerdos de los veranos aquí. Esos recuerdos ahora los vuelvo a revivir con mi hijo Hugo de cinco años que le encanta este lugar. Nos viene muy bien a los dos para conectar con la naturaleza, y disfrutar juntos de paseos entre hórreos, y sentir mucha paz. Aquí nos sentimos de maravilla".