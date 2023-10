2023 ha vuelto a ser un año cargado de música y estrenos de infarto que apuntan a quedar marcados en la historia de cada género. Como es habitual en la recta final de cada temporada musical, las clasificaciones, los premios y cualquier otro tipo de reconocimiento captan la atención de un público incansable que siempre pide ir un paso más allá.

Los primeros compases de octubre han dejado paso a las que son algunas de las listas más famosas en el mundo mediático: las lanzadas por la revista Rolling Stones. Tan solo unas horas después de su salida a la luz las reacciones han llovido de todas partes, aunque las críticas han sido, una vez más, evidentes.

Los detractores han sacado a relucir lo que ellos consideran los lanzamientos más potentes de los últimos diez meses que no han recibido ni una mención especial. Es el caso de artistas -que además han expresado su descontento- como Mora, que lanzó su cuarto disco, Estrella, el pasado mes de agosto, o del canario Cruz Cafuné, un rapero que se coló en el segundo puesto con mejor debut de un álbum a nivel mundial con Me Muevo Con Dios.

No obstante, la marca España no ha pasado desapercibida en la clasificación y varios son los nombres que se han colado entre estos treinta mejores discos -para la revista- de este año. La lata se destapa ya con una cantante cada vez más reconocida a nivel nacional. Ana Mena se volvió a consagrar en España con su disco Bellodrama, su segundo álbum de estudio, donde, describe la revista, "Mena quiso rendir homenaje al pop desde el sonido hasta las letras de sus canciones".

Para encontrar al segundo español de la lista solo hay que avanzar tres puestos. Después de un último disco en solitario cuyo éxito aun sigue resonando en unos cuantos estadios, Leiva se une a El David Aguilar, Jay de la Cueva y Adanowsky para formar la banda de The Guapos. Su disco Hey! ocupa el puesto 27. Otra banda que ha puesto a saltar a un puñado de festivales este verano ha sido Arde Bogotá. Cowboys de la A3 se cuela en el puesto 24 siendo el segundo álbum de estudio de los murcianos. Rolling Stones destaca de este proyecto "su destreza para hacer música sin limitantes".

La banda gallega Triángulo de Amor Bizarro se ha quedado a las puertas del Top 10 con su disco SED. Se convierte en su sexto album que recorre las "emociones primitivas" desde el rock alternativo. Le sigue precisamente otro paisano de tierras gallegas, Sen Senra. Su estreno va cargado de emoción desde su título, que hace referencia a la matrícula de uno de los coches de su padre, PO2054AZ Vol. 1. El viaje a bordo del coche de su infancia es el primero de un camino al que aún le quedan dos volúmenes por recorrer.

En lo más alto

Dentro de los diez mejores se ha colado uno de los estrenos más sonados de los últimos meses que, además, no ha dejado a la polémica de lado. Aitana se convierte en la española más alta del top consagrándose en el número ocho a tan solo unas semanas de haber lanzado Alpha. Su nueva apuesta musical se aleja de lo que acostumbraba a su público y apuesta por hablar desde su momento vital actual, además de contar con un género más cercano al house.

El número uno lo ocupa un álbum de productor; es decir, una compilación de canciones que conforman el primer disco de Tainy. El productor contó con auténticas leyendas del género urbano para montar cada canción que conforma el disco. De esta manera, 'Data' está compuesto por veinte canciones en las que se reconoce también la influencia de clásicos como Julieta Venegas.