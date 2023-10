Anabel Pantoja irrumpió en la casa de Gran Hermano VIP para acabar con la tranquilidad de los concursantes. Lo hizo junto a Belén Rodríguez de una manera bastante peculiar, ya que se olvidaron de la ropa.

Todos estaban avisados de que la entrada de dos nuevas compañeras iba a producirse, aunque el motivo estaba en el aire. Antes de su entrada, el programa lanzó una advertencia: nadie podía moverse. "Todos congelados. Quietos", anunció el Súper.

Anabel Pantoja había dejado unas horas antes sobre el motivo por el que se iba a colar en Guadalix de la Sierra: "Aquí estamos las alienígenas. Tenemos una misión muy importante". A su llegada, Belén Rodríguez lanzaba una advertencia: "La vamos a liar muy parda".

Efectivamente, las cosas se liaron bastante durante la noche. Laura Bozzo se libró de la expulsión tras ser la nominada menos votada, así que podrá respirar otra semana más tranquila. No corrieron la misma suerte Albert Infante, Gustavo y Pilar Llori, que se lo jugarán todo esta semana. Eso sí, la noticia fue algo agridulce: "Tengo un problema porque dije que si me salvaba me bañaría desnuda".

Una triste despedida

No obstante, no todo fueron celebraciones. La casa quedó conmocionada después de que se confirmara la peor de las sospechas. Tras mucho tiempo pensándolo y unos últimos días donde lo ha pasado bastante mal, Karina tomó la decisión de abandonar Guadalix.

"A lo mejor he venido un poco tarde", se lamentó la cantante que explicó que sentía que "le faltaban las fuerzas". Lejos de intentar convencerla, el programa apoyó la decisión de Karina y l expresaron su apoyo porque para ellos la concursante "ya había cumplido" al permanecer 25 días en la casa.

Karina tenía la necesidad de reunirse con su familia después de no remontar su estado de salud estos últimos días. Tras anunciar que efectivamente, no continuaba siendo concursante de Gran Hermano VIP, quiso explicarle a los espectadores y a Telecinco sus motivos: "Si estoy más tiempo tengo miedo a estar cada día peor. Lo único que deseo es que vosotros estéis contentos con mi pequeña participación. Me voy feliz y con dolor porque dejo a unos compañeros y a un programa maravilloso, pero necesito ir a casa"

El misterioso sobre

Volviendo a las buenas noticias, por fin se hizo realidad la irrupción de Anabel Pantoja en la casa. Lo hacía disfrazada de alienígena junto a Belén Rodríguez con una pequeña sorpresa en el bolsillo. El sospechoso sobre que las colaboradoras colaron en la casa tenía sorpresa.

"Sabéis que durante esta semana habéis sido invadidos en multitud de ocasiones por extraterrestres, pero hoy van a entrar dos. Ellos van a esconder un cheque por valor de cien euros", explicó el Súper. Las dos nuevas integrantes dieron unos detalles más y les contaron que sólo lo podría usar el que lo encontrara.

Después deponer patas arriba la casa, hicieron su trabajo y escondieron el sobre en algún lugar que los concursantes tenían que encontrar. Después de unas carrera de infarto, Luitingo lo encontró y tuvo claro en qué se lo iba a gastar: una cita con su compañera Pilar Llori.