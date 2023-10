"Cuestión de vida o muerte". El cantante Anuel fue operado de emergencia en la noche del sábado, tal y como él mismo ha revelado a través de sus redes sociales. Pese a que el cantante no ha revelado cuál es la dolencia que le ha hecho pasar por el quirófano, sí ha afirmado que se trata de algo grave que le obligará a detener su carrera.

El texto con el que Anuel ha anunciado sus problemas de salud es el siguiente: "Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe los porqués de las cosas. Fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo. Eso es lo único que me importa".

El cantante puertorriqueño ahondó en el asunto. "Rompecorazones iba a salir en dos semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso. Les doy la fecha cuando sea qué va a pasar conmigo. Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP atrasándolo más. Sé que llevan esperándome y yo me jodí con cojones para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo", lamentó.

Además, el artista lamenta que justo en este momento estaba centrándose en profesionalizar su carrera. "Tengo un plan de trabajo demasiado, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artista de la élite, pero si éste es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice, pues toca esperar", asegura.

También hizo una última petición a sus fans. "Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. A los doctores que me atendieron y me salvaron, gracias".

Anuel es un cantante de música urbana puertorriqueño de 30 años. Salt´oa la fama en 2010. En 2016 estuvo en prisión por posesión ilegal de armas de fuego. Tras salir de la prisión grabó su primer álbum de estudio. "Real hasta la muerte" vio la luz el 17 de julio de 2018. A este le siguieron "Emmanuel" (2020), "Las leyendas nunca mueren" (2021) y "Las leyendas nunca mueren 2" (2022). Estaba previsto, tal y como él ha afirmado, que "Rompecorazones" saliese a la calle en unas semanas.

Anuel mantuvo una relación sentimental con la artista Karol G entre 2018 y 2021. Poco después comenzó a salir con la dominicana Yailin La Más Viral. Se divorció de ella en febrero de este año.