Pudo entrar en "Gran Hermano VIP" pero no quiso. Así lo ha afirmado Nagore Robles. La presentadora ha afirmado que tuvo en sus manos un pase para la casa de Guadalix de la Sierra pero decidió desecharlo. "Si voy a 'Gran Hermano' es para presentarlo", ha asegurado.

Las declaraciones de Nagore Robles tuvieron lugar en "El Guacal", el podcast de Alexsinos. Fue allí donde afirmó que no se planteaba entrar en el programa del ojo que todo lo ve, pese a que tuvo la oportunidad de hacerlo. Solo aceptaría participar en el programa como presentadora, un papel que pensó que le podrían llegar a ofrecer. "Que a Marta (Flich) le vaya muy bien", afirmó en verano, justo antes de comenzar la emisión del programa.

No ha sido el único "reality" al que ha estado a punto de entrar. Reconoció que también pudo ir a "Supervivientes". "Iba a ir al de Mila (la edición de 2016, en Honduras) y a otro, para el que ya estaba hasta vacunada, pero al final hubo que frenarlo porque tuve que hacer otra cosa", reconoció.

Nagore Robles explicó que perdió el gusanillo de los "realities" cuando se hizo pública su relación sentimental con Sandra Barneda, con la que fue pareja durante mucho tiempo.

Estas no fueron las únicas revelaciones que hizo Nagore Robles en el podcast de Alexsinos. También "rajó" de algunos personajes televisivos. Uno de ellos, la ex de "Gran Hermano" Aída Nízar. "Es necesario sacarla de la tele. No hay que dar espacio a esta gente", dijo de ella.

También de Sofía Suescun: "No me gusta. Bueno, no nos gustamos".

Este lunes, sin "Gran Hermano VIP"

Aunque los fieles de "Gran Hermano VIP" están acostumbrados a ver el programa en la noche de los lunes, esta semana no podrán hacerlo. Telecinco ha decidido eliminarlo de su parrilla esta semana. En su lugar emitirá un capítulo de "Código 10", en el que la cadena promete desvelar una gran exclusiva.

Por el momento se desconoce cuál será, pero en redes sociales ya se está especulando con que pueda tratarse de una entrevista con Daniel Sancho, en prisión en Tailandia por matar y descuartizar a un hombre.

El regreso de "Gran Hermano VIP" fue anunciado a bombo y platillo por Telecinco. El formato había sido dejado en un cajón durante años y este 2023, coincidiendo con una honda crisis de audiencia en el grupo Mediaset, fiaron al ojo que todo lo ve su recuperación en las audiencias.

Por el momento no ha sido así. Aunque no pueden catalogarse de malos, los datos de audiencia de "Gran Hermano VIP" no están siendo todo lo buenos que cabría esperar.

Es algo que tampoco puede pillar por sorpresa. Ya cuando anunciaron el casting, la audiencia adelantó que iba a ser un fracaso, pues no han apostado por grandes personajes.

Además, esta edición de "Gran Hermano VIP" lleva con una sonada ausencia, la de Jorge Javier Vázquez. Por primera vez en mucho tiempo el presentador no estuvo al frente del formato.

Por ahora se desconocen los porqués de esta decisión de la cadena. De hecho hay quien ha pedido el regreso del catalán después de que Telecinco decidiese cancelar "Cuentos Chinos".