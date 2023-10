Bad Bunny acaba de llevar acaba de borrar todas sus publicaciones de Instagam y esta vez parece que tiene un motivo. Después de haber pasado de manera bastante discreta en la vida pública durante los últimos meses, un último giro de los acontecimientos podría estar dando la vuelta al panorama musical.

'Benito' ha optado por llevar su vida privada de la manera más privada posible desde su ruptura con la que fuera su pareja desde el inicio de su carrera. Sin embargo, tampoco ha hecho esfuerzos en esconder su relación con la influencer Kendall Jenner.

Tampoco en su Instagram ha dejado ver mucho más de la etapa vital en la que se encuentra. Después de unos años sin parar con el lanzamiento de cuatro álbumes -el último de ellos en verano de 2022-, parece que los últimos meses estaban siendo algo más reveladores acerca del rumbo que tomará su carrera.

Su última canción, Un Preview, estuvo cargada del simbolismo que ya dejaba ver en Where She Goes. La temática vaquera hace entender a todos sus seguidores que estas canciones románticas no hablan de otra persona que no sea Kendall Jenner, con quien le pillaron paseando a solas varias veces antes de que el rumor se convirtiera en una bola imparable.

Las primeras fotos de ambos juntos no han venido de la mano de ninguno de los dos. Ha tenido que ser la marca de lujo Gucci la que reuniera a la pareja para una sesión de fotos y deara imágenes de lo más enternecedoras.

Sospechas de regreso

Cualquiera que acceda al perfil de Bad Bunny desde hace un rato comprobará que, de hecho, no hay rastro ni de sus fotos. Sólo queda un último vídeo que ha visto la luz hace muy poco. Si alguien es lo suficientemente paciente y aguanta hasta el final de la publicación, podrá comprobar que se ha confirmado una de las cosas que más pedían los fans más veteranos del Conejo Malo.

Efectivamente, Benito ha vuelto a raparse y ha dejado solo una fecha y un título: Nadie Sabe nada, 13 de octubre. En su perfil se puede encontrar el enlace a una página web con el mismo nombre que hará un guardado previo de lo que parece ser su siguiente canción.

Los más madrugadores que han llegado a la publicación parecen señalar que se trata de una vuelta al trap, género con el que Bad Bunny ganó suficiente popularidad para ser ahora el número uno.