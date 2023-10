Falta cada vez menos para la fecha más especial en la vida de Isa Pantoja y Asraf. La pareja por fin celebrará su enlace matrimonial el próximo 13 de octubre en una fiesta marcada por las ausencias. Ni su hermano Kiko Rivera ni su madre Isabel Pantoja acudirán a la boda.

La madre sigue sin cogerle el teléfono a una Isa que ha tenido que recurrir a la televisión para que alguien le acompañe hasta el altar. Jorge Javier Vázquez ha dado la sorpresa apuntando que, efectivamente, será él el que haga de padrino.

Después de dos años posponiendo la fecha señalada -bien por problemas o bien por la pandemia- ya no hay más excusas por medio de las que no puedan darse el sí quiero; al menos en público.

Y es que tal y como ha revelado TardeAR, lo cierto es que la pareja, que ya suma cinco años de relación, ya ha pasado por el altar. Ha ocurrido tres días antes de que se produzca el evento multitudinario que seguramente atraerá a toda la prensa del corazón.

Luis Pliego ha sido el encargado de dar la exclusiva acerca de cómo ha ocurrido. "Ha sido una celebración íntima donde en realidad solo ha sido el trámite", explicó el periodista. Desde el programa aseguran después de hablar con ella que Isa Pantoja "está muy feliz" a pesar de que su familia no haya asistido. Ha sido un encuentro íntimo con solo dos testigos, los necesarios para hacer legal la unión matrimonial.

Isa Pantoja confirma las sospechas

El ya matrimonio no se ha cortado y han publicado unas fotos juntos confirmándolo. "Aunque me suene raro ya somos marido y mujer", exclamaba la hija de La Pantoja en la descripción de su publicación.

Eso sí, han querido señalar que la celebración de verdad que esperan es la del día 13 de octubre: "El viernes lo celebramos por todo lo alto con nuestra gente".

El carrusel de fotografías venía acompañado de un último vídeo en el que se veía a una pareja algo nerviosa. "Nos acaban de casar", contaba Asraf, que añadía que "cari estaba emocionadísima". Tanto es así que Isa Pantoja hacía evidente que estaba incluso sudando. El encuentro público tendrá lugar en una finca de Sevilla..

Más ausencias marcadas

Kiko Rivera e Isabel Pantoja no serán las únicas ausencias marcadas de la boda. Yulen Pereira, ex novio de Anabel Pantoja, finalmente no acudirá al enlace; algo que ha dejado sorprendidos a todos.

Y es que aparentemente la pareja de novios y el esgrimista mantienen una buena relación a pesar de todo, pero no parece motivo suficiente para que acuda al encuentro. Lo confirmó durante un evento al que acudió con el cavestrillo puesto tras haber pasado por quirófano hace unos días.

Admitió Yulen Pereira que le deseaba lo mejor a la pareja, pero que tampoco le hubiera gustado estar en el encuentro.