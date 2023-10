Nagore Robles está un poco preocupada con su paso por quirófano. Así lo ha explicado en redes sociales, donde ha ofrecido unas pinceladas a sus seguidores de lo que tiene por delante.

Con una nueva vida por delante en su nueva casa a las afueras de Madrid, Robles comparte una versión de ella mucho más natural y tranquila, tal y como ella se siente. Todo este proceso, eso sí, le va a someter a un gran estrés debido a todos los proyectos que tiene entre manos la colaboradora televisiva.

Hace unas horas Robles confesaba sentirse una sopa de letras después de las idas y vueltas con la elaboración de dos contratos: "Evidentemente no me dedico a esto y se me da de pena, así que he tardado la vida".

Parece que tampoco va a parar estos días. La "anti influencer", tal y como ella misma se ha definido porque "es un cuadro", tiene hoy un evento de Forbes y, a tan solo unas horas del encuentro, aún no tenía nada para ponerse.

"No tengo nada de nada y ninguna intención evidentemente esta tarde de ir a probarme nada", se sinceró. En las siguientes historias, Nagore Robles compartió con sus seguidores que tenía una cita esa tarde con un neurocirujano por el dolor que sufre en la espalda: "Aunque tengo picos en los que me encuentro mejor, es un dolor que me acompaña todo el día, incluso cuando duermo".

Robles, a quirófano

Antes de encontrarse con el médico, Robles confesó cómo se sentía al respecto: "Estoy acojonada, esa es la verdad". En ese momento, la colaboradora televisiva tuvo que contener las lágrimas por el miedo que le daba pasar por quirófano y las operaciones. "Tengo miedo a no volver a sentir mi cuerpo como siempre, a no poder hacer todos los planes que siempre he hecho sin pensar si mi espalda me lo va a permitir".

En ese momento, su perro se acercó a su dueña, una situación que cautivó a la creadora de contenido. "Cuando este perro llegó a mi vida yo había perdido a mi mejor amiga y vino a alegrarme la vida. Desde pequeño no me dejaba llorar. Se mete en mi cuello, me quita la mano hasta que se acerca a mi cara y no desiste".

Después de pasar por consulta y a la llegada a casa, Nagore Robles contó lo que le habían dicho un poco por encima. "Estoy un poco en shock", adelantó. Al parecer, las cosas van un poco más allá de lo que ella creía: "Lo que pensaba que iba a ser una microcirugía, limpiar el disco y tal... no va a ser así. Es heavy que te expliquen con todo lujo de detalles lo que te van a hacer".

Contó la influencer que "le iban a atornillar prácticamente toda la espalda", aunque no quiso ir más allá porque todavía estaba "un poco en shock".

Una vida nueva

La colaboradora televisiva abandonaba su casa en propiedad del centro de Madrid para alquilar una en las afueras en busca de otro ritmo de vida. "Para los cotillas, tranquilas, es alquilada, la mía la dejo con mucha pena para que la disfrute alguna inquilina y sea tan feliz como yo durante estos años en el centro de Madrid. Ahora el cuerpo me pide verde, mucho verde y otro ritmo".

En cuanto a lo profesional, Nagore Robles se ha unido a la ola de los podcasts y cuenta con el suyo propio en Podimo: "La Casa de mi Vecina". Sus redes sociales, claro está, tampoco las deja de lado. Hace unas horas ha publicado unas fotos que tenía guardadas que han incendiado las redes sociales.