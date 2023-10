Terelu Campos y Carmen Borrego nunca pensaron que un mes después del fallecimiento de su madre se encontrarían en la situación en la que están. La exclusiva de Edmundo Arrocet hablando de su relación con María Teresa Campos e insinuando que las hermanas no se preocupaban por su madre, ha provocado que diferentes personas relacionadas con el humorista hayan abandonado su 'ostracismo' mediático para defenderle y arremeter contra las hijas de la recordada presentadora.

Su hija Gabriela Arrocet, su amiga Gemma Serrano o su sobrina Fiorella Vismara han dado diferentes entrevistas en los últimos días criticando a Terelu y a Carmen, llegando incluso a afirmar -en el caso de la primogénita de Bigote- que son "tóxicas y nocivas" y no son dignas hijas de Teresa.

Ataques que las hermanas Campos no están dispuestas a consentir, ya que como Borrego ha anunciado en 'Vamos a ver' ha tomado medidas legales para que no se difame más la memoria de su madre. Carmen ha puesto las declaraciones de todos estos personajes en manos de sus abogados y, aunque no ha revelado a quién, sí ha dejado entrever que podría demandar tanto a Edmundo como a gente de su entorno.

Un paso al frente al que ya ha reaccionado la sobrina del chileno, Fiorella, que ha atendido en exclusiva a Europa Press para contar cómo se encuentra y su respuesta a las medidas de la hija de María Teresa. "Ella hará lo que quiera, pero mi tío sabe muy bien cómo son las cosas, está al tanto de todo y él también tomará acciones. Cuando una persona tiene las cosas claras y dice la verdad no tiene nada que temer. Ellas han dicho cosas que no son ciertas, quieren hundirle, y la verdad siempre se sabe" asegura, aconsejando a Bigote que demande a Carmen por 'culparle' del declive de su madre: "Le están faltando el respeto y difamándole".

Muy dura con Borrego y Terelu, Fiorella afirma que son ellas las que se están lucrando y no el entorno de Edmundo como ha dicho la menor de las hermanas. "Nosotros estamos para ayudarle y defenderle, pero no vamos a televisión. Las Campos van a la televisión para protagonismo y lucrarse de ello. Hablan y hablan y no dejan en paz tampoco a la señora Teresa Campos, que ya no está en este mundo y siguen hablando y lucrándose de ello, de su propia madre y eso me parece una cosa injusta. Tendrían que dejarla en paz" sentencia.

Sin miedo a posibles demandas, la sobrina del humorista sigue manteniendo que las hermanas "nunca estuvieron pendientes de su madre, pocas veces y solo para hacer protagonismo en tv". "Ellas quieren seguir en la tv porque la madre es importante en España, pero ellas no lo son y ahora que la madre no está quieren seguir teniendo protagonismo" señala.

"Las señoras Campos siempre pensé que eran diferentes, yo no las he frecuentado, pero las he visto fuera de cámaras, muy maleducadas, nunca se acercaron a saludar. No tienen educación, ni escrúpulos, ese tipo de personas no me gustan. Alejandra dice lo que dice su madre y no tiene una personalidad propia, ve el móvil para ver lo que escribe y decir algo en tv. Esa chica debería hacer una carrera profesional fuera" opina, muy dura con toda la familia.

Siempre al lado de su tío, Fiorella tampoco ha dejado pasar la ocasión de comentar dos de las informaciones que han surgido en los últimos días: la primera, que Edmundo tratase mal a las empleadas del hogar de Teresa Campos, algo que niega rotundamente.

Y la segunda, que la presentadora consultase ante notario la posibilidad de casarse con el cómico: "Estaba muy enamorada y quería casarse con él, lo que pasa es que él estaba con ella porque la amaba y no porque quisiese que le dejara algo a cambio".

Mostrando su apoyo incondicional a Bigote, su sobrina también ha aprovechado la ocasión para negar que le fuese infiel a Teresa con Gemma Serrano como se está diciendo en diferentes medios de comunicación. "Gemma la conozco, es buena amiga y no ha tenido nada con él. Son amigos porque trabajaba con él, los dos son artistas y no tiene nada que ver. Compartían amistad no tenía ninguna relación con él. La gente piensa cosas que no son" asegura.

Sobre cómo está sobrellevando su tío los titulares que ha acaparado tras su exclusiva, Fiorella desvela que ha tomado la decisión de "alejarse de las cámaras y de todo porque no quiere hablar". "En este momento él no quiere hablar pero cuando tenga que hacerlo aparecerá" adelanta, confirmando que Edmundo "está informado" de todo lo que se está hablando sobre él.

El 'hijo ilegítimo' de Edmundo Arrocet, entra en escena

El 'hijo' de Edmundo Arrocet, Alexis Ledgard,ha sido el último en pronunciarse sobre la exclusiva del humorista hablando de su relación con María Teresa Campos un mes después del fallecimiento de la presentadora.

Alejado del foco mediático desde que las pruebas de ADN a las que se sometieron en marzo de 2020 determinaron que no tenía ningún vínculo genético con Bigote -a pesar de que ambos daban por hecho que eran padre e hijo por la relación extramatrimonial que el chileno tuvo con la madre del joven, Anette Ledgard- Alexis rompe su silencio y arremete duramente contra el que durante años creyó que era su progenitor.

"He alucinado con su entrevista, pero no me extraña. Así es el señor Edmundo Arrocet. No tiene sentimientos, no sé a qué vienen todos estos comentarios, no tiene ninguna vergüenza. Él mira por él, no le importa nada más. Es un bien queda, es un manipulador, es un encantador de serpientes. Un asco de persona" afirma, sin ocultar el pésimo concepto que tiene del humorista.

Sin ningún tipo de relación con Bigote desde que las pruebas de ADN salieron negativas, Alexis apoya completamente a Terelu y Carmen Borrego y asegura que "no tiene nombre lo que está haciendo este hombre" al insinuar que no se preocupaban por su madre: "Dice que han pasado pocas veces por su casa, pero él no estaba mucho. Creo que lo evitaban. No tiene ningún sentido nada de lo que dice ahí, hablar ahora de María Teresa porque ha fallecido, pues la verdad que no tiene nombre" añade.

Define al que creía que era su padre como "manipulador, egoísta a nivel que piensa por él y mujeriego". "Siempre lo ha sido, su primera mujer le denunció por bígamo, es promiscuo" asegura, revelando que además Edmundo es un "embaucador y un manipulador". "Lo único que quiero para él es que pare ya, a mí me hizo mucho daño. Totalmente. La verdad que un padre te manipule* pues bueno".