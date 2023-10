La cuenta atrás para la boda de Isa Pantoja con Asraf Beno está a punto de llegar a cero. A tan solo dos días del encuentro, la hija de La Pantoja no deja de sacar datos a relucir sobre el enlace que por fin tendrá lugar. Después de dos años de espera, la pareja se dará el sí quiero delante de su familia y sus personas más queridas y lo harán al ritmo de una mezcla musical que viaja desde lo clásico a lo internacional.

Estos días Isa Pantoja ha demostrado ser una auténtica caja de sorpresas que va ofreciendo nuevos detalles apurando el tiempo al máximo. Ayer la pareja se dio el sí quiero en secreto. Solo hicieron falta dos testigos de boda para que Asraf e Isa se enlazaran de manera civil sin haber dicho nada al respecto antes. Fue la prensa y la misma Isa las que dieron la exclusiva por la tarde -el papeleo lo prepararon por la mañana-.

Un enlace a un ritmo diverso

Isa Pantoja siempre se ha mostrado muy abierta en cuanto a hablar de sus emociones y todo este tipo de cosas a tanto en televisión como en redes sociales. En su canal de difusión de Instagram llamado "Isap siendo Isap" la cosa va más allá. Allí, como si fuera un chat con amigos, la hija de La Pantoja va más allá e incluso ha ofrecido un detalle muy revelador las últimas horas.

"Mirad un poco de la lista Fiesta, que es más típica", comentó la influencer antes de poner en bandeja a su público una de las listas musicales que sonarán en la boda. Isa Pantoja aclaró que en la lista "hay canciones de las dos partes para su público, para que sea muy 'mix' todo". La lista es pública y cualquiera puede echar un vistazo en Spotify a "boda fiesta", el nombre con la que han bautizado esta lista.

Isa Pantoja ha sido la encargada de meter la mayoría de las canciones; una mezcla entre los clásicos españoles y las canciones más modernas. Por su parte, Asraf tan solo ha añadido cuatro canciones.

Esta no es la única lista musical que podemos encontrar en el perfil de Isa Pantoja y Asraf Beno. La pareja ha preparado otras carpetas con canciones para otros momentos. El momento cena será más tranquilo y serán melodías más tranquilas y cantables. En "fiesta 2" ya entran en juego más colaboradores que ayudarán a poner música al asunto y será, en su mayoría, reggaetón de todas las épocas. El cocktail tendrá un toque más tranquilo con canciones para bailar mucho más lentas.

Detalles sobre la boda sorpresa

Isa Pantoja está cada vez más nerviosa. Lo ha hecho saber a sus seguidores más fieles a través de su canal de difusión de Instagram, donde ayer se desahogó sobre cómo había sido el momento de unirse de manera civil con Asraf.

"Me guardé el secreto de que me iba a casar hoy y por eso estaba desaparecida", contó la ahora influencer, que había estado pasando "por una curva" desde la noche anterior. "De estas que se hacen en Gran Hermano", bromeó. Isa Pantoja reveló cómo se sintió en ese momento: "Me entró calor y me puse nerviosa y es más, la foto que hicimos la hicimos improvisada". Cuenta la hija de La Pantoja que ellos normalmente "siempre llevan una cámara profesional con ellos, pero se les olvidó en el momento".

Muy pocas personas sabían del enlace adelantado: "Sólo lo sabían por mi parte mis amigas Sonia, Miryam y Katy y mi querido Germán. Me siento en casa con ellos". Aun así, aun les queda lo que es más importante para ellos: la fiesta del viernes junto a sus "personitas".

En la boda, varias ausencias marcadas, aunque destaca sobre todo la de Kiko Rivera e Isabel Pantoja. El deber de llevar a Isa hasta el altar recaerá entonces sobre el presentador Jorge Javier Vázquez, que no ha podido decirle que no. Tampoco estuvieron en el enlace legal, al que solo acudieron la amiga de Isa Pantoja Sonia, su hijo Alberto y la madre de Asraf.