Lo de Marta Peñate estos días está siendo toda una inversión a largo plazo en su vida. La influencer acaba de comprarse un coche de lujo "de cinco puertas", cabe aclarar, teniendo cuenta lo que está a punto de venirse durante los próximos meses.

La influencer se someterá a partir de este sábado a un tratamiento de fertilidad para quedarse embarazada. Ayer Peñate y Spina se acercaron a la clínica para que le explicaran cómo funcionaba y todas las recetas que necesitaba para medicarse.

No obstante, quedarse embarazada no le saldrá nada barato a Marta Peñate. La influencer decidió someterse al tratamiento después de hacerse unas pruebas que determinaron que era muy complicado que se quedara embarazada.

Tras varios intentos para empezar la estimulación ovárica, por fin parece que se acerca el día de empezar. La ex participante de La Isla de las Tentaciones intentó empezar ya hace unas semanas, pero un pequeño inconveniente le hizo tener que posponerlo.

La influencer contó que tenía un folículo hemorrágico por el que aún no podía empezar el proceso. "Tengo tantas cosas que ya ni me acuerdo", bromeó la influencer cuando dio la noticia a sus seguidores. Eso sí, aclaró que no tardaría mucho en poder empezar y que solamente se trataba de un pequeño retraso en las fechas.

El precio a pagar

Hoy Peñate ha querido desfogarse con sus seguidores después de ver cuánto le costaba acudir a la farmacia para comprar todo lo que le habían recetado. "Acabo de llegar de la farmacia de comprar los medicamentos para la estimulación ovárica" arrancó la influencer.

En ese momento, soltó un dato sorprendente: 1800 euros solo en los medicamentos. "Es normal que se me quede esta cara, ¿no?". Esta cifra no dejó indiferente a Peñate, que se quedó "en shock", aunque no se arrepiente de su decisión: "Tengo tantas ganas de ser madre que me dio igual. Para mí es como el mejor dinero invertido de mi vida, como que el dinero me da igual. Quien esté pasando por lo mismo que yo lo sabrá".

Un largo proceso

Ya son varias las veces que ha tenido que retrasar el tratamiento; la última a raíz de un folículo hemorrágico. Se trata de, según los expertos el estallido de un quiste folicular. Este tipo de dolencias llenan de líquido la cavidad pélvica, lo que hace desaconsejable someterse a este tipo de tratamientos. En principio este tipo de dolencias, que padecen muchas mujeres, no revisten gravedad.

A pesar de llevar dos años de relación, la pareja ya está construyendo un futuro juntos. Ambos se muestran más enamorados que nunca en este momento de su vida y muestran por redes tanto lo bueno como lo malo de la relación. En el mes de septiembre la influencer le dedicó unas bonitas palabras a Tony Spina donde demostraba cuánto le quería de una manera conmovedora.

"Una vez alguien dijo ‘Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes’, pues yo creo que no, que nos encontramos en el momento indicado, quizás pensaba que no lo era, pero sí, sí lo era, pero yo no lo sabía", contó la influencer.