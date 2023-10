Lucía Sánchez no está pasando por su mejor momento vital, aunque su hija le hace de lo más feliz. Tanto es así, que la influencer ya habla de un segundo bebé. A pocos meses de retomar su vida de soltera y tras varios vaivenes con el padre de su hija, Isaac, ambos ya han separado sus caminos y se han declarado la guerra en redes.

Tanto Lucía como Lobo llevan unas semanas lanzándose indirectas a través de redes sociales de manera bastante pública, sin esconder el rencor que se tienen. La influencer últimamente le ha cogido el gusto a hacer directos hablando de cómo se siente.

Otro embarazo

En uno de los últimos, Lucía ha contado la experiencia que vivió hace un tiempo con una vidente. "Fui un vidente antes de que llegara la niña. Yo estaba en ese momento recién soltera y era febrero", comenzó relatando la influencer.

La influencer quiso saber si iba a tener hijos en algún momento, a lo que la vidente le respondió que sí: "Vas a tener dos y el primero va a ser este año". Lucía no daba crédito a esta situación porque se acababa de separar y no sabía cómo iba a ser posible. "¿En qué momento este año conozco a alguien y me quedo embarazada?".

No obstante, muy poco después llegó la sorpresa: "Una semana después me enteré de que al vidente había ido embarazada". La vidente incluso le dijo que aquel primer bebé iba a ser una niña, y así fue. De hecho, al parecer le dijo hasta con quién se iba a casar, lo que "aún no se cree hasta que no llegue".

Acompañante indeseado

Aclaró Lucía en el directo que la vidente solo respondió a las preguntas que ella le hizo, ya que no quería saber nada sobre muertes ni enfermedades. En el ámbito laboral, le reveló que iba a ir a otro programa de televisión con "una persona con la que no quería ir". Dicho y hecho. La ex de La Isla contó que tuvo que vetar la participación de esa persona porque en un principio iba a ir con ella al programa.

¿Una nueva ilusión?

Lucía compartió también hace muy poco el flechazo que acaba de vivir. "A mí normalmente no me gustan a simple vista, a mí me gusta cuando me hablan. Soy así", contó la influencer. Sin embargo, fue lo que le pasó con este chico que conoció en la estación de Atocha. "Me bajo de la estación y me dice el muchacho: '¿Tienes fuego?".

En ese momento ambos empezaron una conversación acerca de lo que hacía ella en Madrid, ya que él no había visto nunca nada relacionado con la ex de La Isla de las Tentaciones; algo que pareció gustarle aún más. Todo iba bien entre el abogado y Lucía hasta que él mencionó que vivía en Barcelona. Sin embargo, llegó el momento de intercambio de Instagram y Lucía se dio cuenta de que "seguía teniendo ojos" y podía fijarse en otros chicos.

"Después vi su Instagram y pensé que si le hubiera conocido así nunca le hablaría", explicó, ya que ella prefiere conocer al chico antes de fijarse en alguien. Sin embargo, el encuentro se ha quedado "en una anécdota más" porque no han vuelto a hablar.