Los últimos meses en Telecinco han sido un baile de cambios. De movimientos de programas, cambios de horas, cancelaciones... Todo comenzó con el final de Sálvame, en junio. El anuncio del final del programa pilló por sorpresa a los espectadores, pero también a los trabajadores del mismo. Y, además, todos salió a la luz por la filtración a un conocido medio generalista. A partir de ahí comenzó el drama. Ana Rosa pasó a las tardes, Sandra Barneda estrenó un programa que no conseguía despegar.

Además, en septiembre llegó otra nueva polémica, cuentos chinos. El programa que suponía el regreso de Jorge Javier a la cadena en un horario complicado, dado que tenía que competir contra El Hormiguero, se pegó un batacazo en audiencia y solo duró en antena tres semanas. Jorge Javier fue muy sincero sobre su final. "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera, Wyoming y, por supuesto, a todo el elenco de Cuatro Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda", escribía en sus redes sociales.

Jorge Javier no llegó a pronunciarse del todo sobre el final de Sálvame. Además, el presentador estuvo de baja días antes del final del espacio y no pareció en el último programa de la historia.

Una dura conexión en directo

A partir de ese momento, un grupo de colaboradores formado por María Patiño, Lydia Lozano, Kiko Hernández, Matamoros, Belén Esteban, Víctor Sandoval y Terelu Campos comenzaron a rodar para Netflix un docu-reality en el que vivía sus andanzas en México y Miami tras el final de Sálvame. No hay una fecha concreta, sino que el gigante del "streaming" está esperando a que "El cuerpo en llamas" abandone la cima de la lista de éxitos para dar salida al show de Belén Esteban, Kiko Matamoros y Lydia Lozano, entre otros.

Por el momento, Netflix ni ha confirmando ni desmentido este extremo. Si bien, no sería raro pensar en que pudiesen estar siguiendo esta estrategia. En estos tiempos en los que captar telespectadores es tan complicado, tanto las cadenas de televisión generalistas como las plataformas online hacen todo lo posible por mantener telespectadores, y la gestión de estrenos es fundamental para ello.

A parte de eso, María Patiño ha continuado al frente de Socialité, donde alterna el presentar el programa con Nuria Marín. Precisamente esta última se ha sincerado en la revista Lectura sobre cómo vivió el final de Sálvame. "Cuando cancelaron 'Sálvame' yo estaba con la coronación en Londres y ahí vi mi felicidad caer al río. En ese momento no pensaba en 'Socialité', porque son programas distintos. Pensaba en todo el equipo. Cuando María me dio paso desde Madrid, al verla, me vinieron muchas ganas de llorar en directo, me lo tuve que tragar porque no era el momento. Me dio mucha pena pero la tele es así". "Con María me entiendo muy bien", ha contado.