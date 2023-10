No queda nada para la boda de Isa P con Asraf, que será el próximo día 13. Un enlace en el que todo apunta a que habrá una triste ausencia para Isa P, la de su madre, Isabel Pantoja. Sobre esto se ha pronunciado Raquel Bollo, quien ha aprovechado para enviarle un recadito a la tonadillera.

La exmujer de Chiquetete, que estuvo en la Semana Internacional de la Moda Flamenca, tal y como aseguran en Telecinco, fue preguntada sobre la boda de Isa P y Asraf, para los que deseó todas las felicidades del mundo, dejando atrás las rencillas que pudieron salir meses atrás durante la última temporada de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecincio. Y es que en el programa participaron los hijos de Raquel Bollo, así como el novio de Isa P, quienes mantuvieron un duro enfrentamiento durante el programa, enfrentamiento que también se trasladó al plató entre Raquel Bollo e Isa P.

Sin embargo, tras haber pasado un tiempo prudencial, Raquel Bollo se ha mostrado en un tono distinto, mucho más afable y, eso sí, asegurando qué le parecía que Isabel Pantoja no fuera a la boda de su hija. "Yo lo que digo es que si mañana me caso, mis hijos estarán y, si mis hijos se casan, yo estaré. Y si no me caso, mis hijos están. Al final las historias son de dos personas: Isa tendrá sus motivos e Isabel tendrá los suyos. Porque una madre es una madre, pero una hija es una hija".

Isabel Pantoja, nacida en Sevilla, España, en 1956, se alza como una de las figuras más icónicas y destacadas en la escena musical de España. A lo largo de las décadas, ha tejido una trama de notoriedad y pasiones en el ámbito de la música.

Desde temprana edad, Isabel Pantoja exhibió un don innato para la música y la interpretación, empezando a entonar sus melodías en celebraciones y matrimonios locales cuando apenas tenía 19 años. No obstante, su verdadera eclosión a la fama aconteció con su aparición en el concurso televisivo "Benidorm '78". A partir de ese momento, su carrera musical despegó con vigor, dando lugar a la creación de más de 20 álbumes de estudio que, a su vez, se traducirían en millones de copias vendidas en todo el mundo.

Trayectoria artística

A lo largo de su trayectoria artística, Isabel Pantoja ha sido reverenciada por su voz singular y su versatilidad para abordar un amplio espectro de géneros musicales, abarcando desde la copla y la balada hasta el flamenco. Su excepcional talento no pasó desapercibido, y sus méritos la hicieron merecedora de varias nominaciones y distinciones de renombre, incluyendo el codiciado Premio Ondas y el prestigioso Premio Nacional de la Música.

Sin embargo, más allá de su brillante carrera musical, Isabel Pantoja también ha sido protagonista de controversias en la sociedad española. Ha suscitado críticas por su estilo de vida ostentoso y se ha visto involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. A pesar de estos obstáculos, su resiliencia ha sido innegable, y ha persistido incansablemente en su camino musical, dejando una huella imborrable en la cultura española.