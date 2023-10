¿Volver o no volver? He ahí el dilema para Tamara Gorro y Ezequiel Garay. La pareja, separada desde comienzos de año, parece haber dado carpetazo definitivo a su matrimonio, aunque a juzgar por el lenguaje no verbal de la modelo, no todas las puertas están cerradas.

Tamara Gorro habló del tema en el programa "Y ahora Sonsoles". Fue hace ya un mes, pero el vídeo se ha hecho viral ahora en TikTok. En el corte que se ha popularizado en redes sociales, la tertuliana afirma lo siguiente: "No hemos vuelto, no hay reconciliación, no vamos a volver. Estamos divorciados", sentenció, aunque apostilló: "Uno se puede divorciar, pero nuca separar". Tamara Gorro y Ezequiel Garay han tenido sus idas y venidas, pero el pasado diciembre parece que fue la separación definitiva. "Estamos divorciados", insistió, sobre una situación y decisión que han tomado también pensado en sus hijos: "La estabilidad de unas criaturas es lo imprescindible. Y a unos niños si es hoy sí y mañana no, se les puede marear". También fue preguntada por la opinión de su familia y si ella cerraba definitivamente esa puerta, algo sobre lo que no terminó de pronunciarse con claridad. #YAhoraSonsoles #Antena3 #TamaraGorro #EzequielGaray ♬ sonido original - Yahorasonsoles @yahorasonsoles Tamara Gorro resuelve las dudas acerca de la reconciliación con Ezequiel Garay: ¿Ha vuelto la expareja? 😱 #YAS La nueva ilusión de Garay Hace algunos meses, Ezequiel Garay compartió unas imágenes junto a sus hijos en un terreno vacío. En aquel momento, solo insinuó que era su nueva pasión, pero no ofreció detalles adicionales. Más tarde, publicó fotos firmando documentos que aparentemente estaban relacionados con una empresa inmobiliaria. Finalmente, se ha revelado el propósito detrás de todo esto. Aunque hubo especulaciones sobre la posibilidad de que estuviera involucrado en la compra de una nueva casa, la verdad es que Ezequiel Garay está planeando la construcción de un club de pádel, un deporte del cual el argentino es un apasionado seguidor. La nueva empresa de Garay llevará el nombre de Padel G 24, una combinación que incluye la inicial del exfutbolista y el número que vistió durante gran parte de su carrera profesional.