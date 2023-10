Iker Jiménez es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión y la radio en España. Y todo gracias a su "nave del misterio" que durante años ha acompañado a miles de curiosos de lo paranormal, lo enigmático y los secretos que de un universo enorme y una Tierra tan compleja como plagada de leyendas y mitos.

Pero Iker Jiménez es muchos más que un referente del misterio Ahora, también analiza la actualidad de un punto de vista diferente y siempre acompañado de especialistas que refuerzan las imágenes que se emiten en su programa.

Mediaset, sumida en una crisis de audiencia sin precedentes desde hace unos meses ha apostado por mover programas entre sus diferentes cadenas y darles una oportunidad en un horario especial para lucir su contenido. Es el caso precisamente de Iker Jiménez y su Horizonte, que este viernes se emitirá en la franja de prime time y late night de la cadena, concretamente desde las 22:00 a las 2:00. El programa dedica un especial a Palestina e Israel. 'Toda tragedia está construida por historias de hombres, mujeres y niños. Hombres, mujeres y niños como usted y como yo', reflexiona Iker Jiménez. Con Iker Jiménez y Carmen Porter.

El mundo cambia a ritmos agigantados y la guerra vuelve a ser una lacra demasiado presente en nuestros días.El sufrimientos de millones de inocentes es el precio a pagar de la ambición de líderes que solo encuentran en la violencia la forma de prosperar. "Han pasado muchos meses desde que nos marchamos de vacaciones y mucha gente me dice que todo está pasando muy deprisa. También me dicen que nadie está hablando de lo que realmente piensa, que está ocurriendo algo que no es muy fácil de entender... que hay mucho miedo y autocensura. También me he encontrado a muchas personas que me dicen que somos unos valientes, pero yo no me considero ningún valiente y solo contamos con naturalidad lo que pensamos. Así vamos a seguir porque cada jueves por la noche tenemos que contarles lo que sucede con nuestra forma de ver el horizonte. Somos muchos y estamos muy orgullosos de ello", ha dicho el presentador en el inicio de temporada de su programa. "Vivimos en una locura de la información y cualquier noticia se convierte en viral, por lo que es necesario excavar en los datos para encontrar la verdad. Profundizar en la actualidad para ir más allá del impacto y contando con especialistas de primer nivel es el motor del programa", decía Iker Jiménez poco antes de inaugurar su cuarta temporada de 'Horizonte'.

Telecino repite estrategia

Este cambio de programa ya lo hizo Telecinco este lunes con código 10,. La cadena apostó por el espacio para mostrar en exclusiva unas declaraciones de Jenni Hermoso. "'Código 10' ha conseguido el testimonio clave del caso del que más se ha hablado en los últimos meses, el de Jennifer Hermoso. Tenemos su declaración íntegra ante la Fiscalía y se escucha hablar a la jugadora hablar de viva voz. Jennifer Hermoso declaró ante la Fiscalía tras el beso no consentido de Luis Rubiales para denunciar los hechos que sufrió por parte del presidente de la Federación de Fútbol. Y tras esto, comienza a relatar cómo vivió ella este momento".

Por su parte, Jenni Hermoso, a través de su agencia de representación, se ha dirigido a los "órganos competentes" en la investigación judicial abierta por el beso sin su consentimiento que le propinó el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales para advertir de las filtraciones que se están produciendo sobre este caso. La situación hace que la jugadora se sienta"muy insegura" para declarar, según han señalado fuentes de esta agencia a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica. En la misiva que ha llegado tanto al juez como a la Fiscalía se pide también que, "si fuera necesario", se suspendan las declaraciones ya previstas del director de la selección española Albert Luque y varios testigos, según señalan fuentes jurídicas.