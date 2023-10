Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García, trató esta tarde un tema que trae en vilo a más de una persona, la desaparición de las joyas de la fallecida Carmen Sevilla. Y es que ni siquiera su hijo y único heredero sabe el paradero de estas joyas, y Fiesta ha querido arrojar un poco de luz en este misterio.

Para tratar el asunto, Emma García contó con José Manuel Parada, quien fuese durante muchos años amigo íntimo de Carmen Sevilla (hasta que esta se quedó con Cine de Barrio, el programa de TVE que había lanzado Parada); y Aurelio Manzano. Los dos colaboradores debatieron sobre el asunto, donde se señaló que el patrimonio de la actriz es cercano a los diez millones, siendo una gran parte de ese capital en joyas.

Pero Aurelio Manzano soltó la bomba al asegurar que había tenido una conversación con la fallecida Carmen Sevilla en el pasado donde se trató el tema de las joyas. "No lo he contado nunca, pero así su hijo va a tener un poco más de luz sobre lo que ha pasado con esas joyas", destacó el colaborador, asegurando que la desaparición no responde a un tema económico, como se podría pensar en un primer momento, sino que es "por otra razón".

Le dijo, según explicó, que "tenía pensado venderlas en vida en una subasta benéfica porque no quería que se las quedase su nuera".Sin embargo, no sabe si finalmente lo hizo.

Fallecimiento

Carmen Sevilla fue una destacada actriz y cantante española, nacida el 16 de octubre de 1930 en Sevilla, España, que falleció el 23 de junio de este año en Madrid. Durante su larga carrera en el mundo del espectáculo, Carmen Sevilla se convirtió en un ícono de la cultura española y una de las actrices más queridas de su generación.

Además de su éxito en el cine, Carmen Sevilla también se destacó en la música y el teatro. Grabó numerosos discos y participó en varios musicales, consolidando su estatus como una artista multifacética. Su voz melodiosa y su elegancia en el escenario la convirtieron en una de las figuras más admiradas en la industria del entretenimiento en España.

En la década de 1990 y 2000, Carmen Sevilla hizo una transición exitosa a la televisión, donde se convirtió en una presentadora de programas muy populares, como "El Telecupón" y "Cine de barrio". Estos programas la mantuvieron en el corazón de la audiencia española y le permitieron seguir siendo una figura querida en la televisión durante décadas.

Carmen Sevilla también destacó por su compromiso filantrópico y su participación en obras benéficas. Era conocida por su apoyo a organizaciones caritativas y su dedicación a causas sociales.

A lo largo de su vida, Carmen Sevilla recibió numerosos reconocimientos y premios por su contribución al mundo del entretenimiento. Su legado perdura en la memoria de su público y en la historia del cine y la televisión española.

Carmen Sevilla fue una artista versátil, cuya belleza, talento y carisma trascendieron fronteras. Su contribución al cine, la música y la televisión en España la convierten en un ícono cultural que será recordado con cariño y admiración. Su longeva carrera y su impacto en la industria del entretenimiento la sitúan como una de las figuras más emblemáticas de la cultura española.

Nuevo programa

Después de la conclusión de "Viva la vida", presentado por Emma García y producido por Cuarzo Producciones el 24 de julio de 2022, Telecinco presentó un nuevo programa llamado "Ya es verano" el 30 de julio de ese mismo año. Este programa fue producido por Unicorn Content y tuvo a Frank Blanco, Verónica Dulanto y Marta González Novo como presentadores. A pesar de las expectativas de mantenerlo durante la temporada alta, la audiencia fue discreta, y los esfuerzos de la cadena y la productora por mejorar los datos de audiencia resultaron infructuosos. Como resultado, el programa finalizó el 25 de septiembre de 2022.

El 15 de septiembre de 2022, Mediaset anunció el regreso de Emma García a las tardes de los fines de semana, esta vez de la mano de la productora Unicorn Content, con un nuevo programa que sucedería a "Ya es verano". Aunque se especulaba que el programa se llamaría "Ya es fin de semana", la revista Semana, en su edición digital del 24 de septiembre de 2022, reveló que el programa se titularía "Fiesta" y se estrenaría el 1 de octubre de 2022.

El 30 de septiembre de 2022, Mediaset emitió una nota de prensa anunciando que el programa contaría con un elenco de colaboradores que incluiría a Alba Carrillo, Alexia Rivas, Alejandra Rubio, Paloma Barrientos, Antonio Rossi, Beatriz Cortázar, Marisa Martín Blázquez, Aurelio Manzano, Kiti Gordillo, Lorena Vázquez, Sergio Garrido, Iván Reboso y Luis Rollán. En el episodio inaugural, se abordarían temas como los primeros pasos de Tamara Falcó en México tras su ruptura con Íñigo Onieva, y Emma García llevaría a cabo una entrevista con Isa Pantoja, entre otros contenidos.