Ya dijo hace relativamente poco Anabel Pantoja que tenía planes de quedarse embaraza. Eso sí, no especificó cuándo ni cómo. Sin embargo, en Socialité, el programa de corazón de Telecinco, han contado en exclusiva que "la han visto en una clínica de fertilidad".

Tal y como explican en la web de Telecinco, la sobrina de la tonadillera ya había explicado que tiene sus óvulos congelados. Con lo que esta visita a la clínica podría significar que Anabel Pantoja quiere acelerar sus planes.

Desde Socialité se pusieron en contacto con Anabel para confirmar esta información. Y aunque en un primer momento sí les contestó al teléfono, tras conocer para qué querían contactar con ella, no devolvió la llamada.

No es la única polémica en la que han envuelto a la sobrina de Isabel Pantoja. Hace unos días llegaron a asegurar que si no se había celebrado la despedida de soltera de su prima Isa P era porque Anabel no había alcanzado un acuerdo económico. Algo que Anabel negó rotundamente, asegurando que no había pedido nada por acudir ni a la despedida ni a la boda, y que después confirmaría la propia Isa P.

Anabel decidió dejar su Sevilla natal en busca de oportunidades en Madrid, donde se embarcó en una carrera como maquilladora. Con el tiempo, se convirtió en la asistente de su tía, lo que marcó el inicio de su trayectoria en el mundo del maquillaje. En 2011, dio sus primeros pasos en la televisión como colaboradora en "El programa de Ana Rosa" de Telecinco.

Su recorrido televisivo continuó en Telecinco, participando como comentarista en el programa "Mujeres y hombres y viceversa" entre 2013 y 2016. En 2014, Anabel se unió como concursante al popular reality "Supervivientes", compartiendo aventuras con figuras como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval. Aunque su estancia en la isla fue breve, siendo la segunda expulsada tras quince días, dejó una impresión duradera.

De 2015 a 2017, participó como colaboradora en "¡Qué tiempo tan feliz!", mientras que en 2016 formó parte del elenco de "Levántate All Stars", presentado por Jesús Vázquez, ambos programas en Telecinco.

En 2015, Anabel comenzó a colaborar en el debate de "Gran Hermano 16" y en el programa diario "Sálvame". Inicialmente, sus intervenciones eran esporádicas, pero con el tiempo, se convirtió en una colaboradora destacada, ganando gran popularidad, especialmente en las redes sociales, donde acumuló más de un millón de seguidores en Instagram.

Gran Hermano VIP

El año 2019 marcó su participación en "Gran Hermano VIP", donde compartió la casa con figuras conocidas como Alba Carrillo, Mila Ximénez y Antonio David Flores, siendo la primera en ser expulsada. En 2020, participó en "El tiempo del descuento", llegando a la final. En septiembre de 2020, se convirtió en la primera participante de "Solos/Solas" en Mitele Plus.

Además de su carrera televisiva, Anabel se adentró en el mundo empresarial en 2018, abriendo su propio negocio de uñas y diseñando una colección de bañadores, así como la marca de joyas Lueli. También se convirtió en influencer, colaborando con la agencia Influgency, y en 2021 incursionó en el diseño de complementos.

En 2022, Anabel participó en el reality "Supervivientes", compitiendo junto a personalidades como Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. En esta edición, conoció al esgrimista español Yulen Pereira, con quien mantuvo una relación hasta principios de marzo de ese año.

Además de sus logros, Anabel también formó parte de la gira de su tía Isabel por Latinoamérica. Sin embargo, tras su regreso, la relación con Yulen se rompió, lo que la colocó nuevamente en el centro de atención de la prensa del corazón. Anabel parece estar disfrutando de la vida y aprovechando su estatus como influencer. En su último evento, compartió escenario con destacadas figuras del mundo de los influencers españoles, como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez y David Muñoz Campillo.