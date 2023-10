Blanca Romero es una de las concursantes más completas de esta edición de Masterchef Celebrity. La actriz asturiana está demostrando su dominio de los fogones y también su sentido del humor. Desde el comienzo del programa mantiene un tira y afloja con Pepe Rodríguez, uno de los miembros del jurado. Ambos bromean y muestran un buen feeling. En el último episodio del concurso de cocina se ha añadido un tercero en discordia, el actor Xavier Deltell, que terminó ganándose uno de los característicos cortes de la asturiana y las críticas de los telespectadores que lo calificaron de "baboso".

Mientras la actriz y modelo cocinaba uno de los platos de la prueba el actor catalán se acercó y le dijo "he pedido especialmente a verte". Ella contestó con una de sus características bromas: "Desde que estoy en el mercado...". Le comentó que se pusiese a la cola porque antes estaba Pepe Rodríguez y continúa cocinando el plato de lengua que estaba elaborando. Y empezaron las bromas con la lengua.

"¿Nunca comiste lengua?·, le preguntó Deltell. "¡No! Chupé lengua, me metieron lengua... De hecho, cuando en las series había secuencias de besos, no nos metemos la lengua los actores", respondió ella llevando la conversación a su terreno profesional para salir del paso. Pero la cosa siguió. "Pero si el chico te gusta le dejas que te meta la lengua", bromeó él. "Si me gusta, que me meta lo que quiera", apuntó ella.

En este punto el actor pidió hacer una pequeña demostración y Blanca Romero tiró de desparpajo para contestar. "Como me metas la lengua, te meto en el baño y te reviento", le espetó la asturiana en tono serio, pese a que el insistía en que se trataba de "una pequeña demostración".

Romero se tomó con un humor todo lo sucedido y comentaba en el confesionario que el actor podría ser su abuelo. "Porque no tenía sartenes sino le habría dado un sartenazo", comentó divertida. Y añadió: "De gustarme los morenazos de ojos verdes a cambiar así de registro; a ver, Xavi, no".

"Si es mi abuelo, porque no tenía sartenes sino le habría dado un sartenazo" #MCCelebrity pic.twitter.com/uU2jlIrXM1 — MasterChef (@MasterChef_es) 12 de octubre de 2023

Las bromas entre ambos terminaron con una aclaración de que todo se trataba de una broma. "Tranquilos, no va a haber beso ni con lengua ni sin lengua", sentenció ella.

Pese a todo, la actitud del actor no ha gustado a muchos telespectadores y han calificado su actitud de "micromachismos" y agradecieron que hubiese topado con una mujer "empoderada y segura de sí misma" como Blanca Romero. Algunas personas lo calificaron de "baboso" y "viejo verde". "Nadie en edición pensó que este momento era mejor quitarlo. Porque menudo asco", comentaron en redes sociales ante la escena.

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.